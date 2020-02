C’è Posta per Te, anticipazione bomba: un amatissimo cantante sarà ospite della prossima puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

Tutto pronto per una nuova emozionante puntata di C’è posta per te. La trasmissione di Maria De Filippi è, ormai da tantissimi anni, un vero e proprio successo per Canale 5. Anche questa edizione, infatti, sta ottenendo ascolti record, puntata dopo puntata. Merito delle storie strappalacrime raccontate splendidamente dalla padrona di Casa: dalle liti di famiglia, alle sorprese tra innamorati, senza tralasciare gli incontri tra vecchi amori, che si rivedono dopo anni ed anni. Ma grandissimi protagonisti di C’è posta per te, come sempre, sono anche gli ospiti, che puntata dopo puntata, arricchiscono lo studio di Canale 5. Quest’anno, la De Filippi ha invitato già tantissimi personaggi illustri: da Jhonny Depp, a Can Yaman, da Emma Marrone, a Mara Venier. E, per la prossima puntata, in onda sabato 22 febbraio, altri due super ospiti sono pronti a far emozionare i telespettatori. Uno è il grande campione romano Francesco Totti. L’altro è stato appena annunciato: si tratta di un amatissimo cantante italiano. Siete curiosi di scoprire chi è? Ve lo sveliamo subito.

C’è Posta per Te, anticipazione bomba: un amatissimo cantante sarà ospite della prossima puntata, è Massimo Ranieri

La scorsa puntata di C’è posta per te è stata ricca di ospiti straordinari: una sorpresa ha visto coinvolta l’ex vincitrice di Amici Emma Marrone, mentre per l’altra sono entrati in studio i quattro amatissimi protagonisti di Tu si que Vales: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Ma chi ci sarò nella prossima puntata dello show più amato del sabato sera. Ebbene, non ci sarà solo Francesco Totti. Grandissimo ospite di sabato 22 febbraio sarà proprio lui, Massimo Ranieri. L’artista napoletano sarà per la prima volta nello studio del seguitissimo programma di Maria De Filippi. E, come sempre quando si tratta dei super ospiti, rappresenterà la sorpresa che qualcuno ha pensato di organizzare per un proprio caro. Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni, quindi, la prossima di C’è Posta per te. L’annuncio della presenza del cantante è arrivato proprio poco fa, sui social ufficiali della trasmissione. Date un’occhiata:

Insomma, tutto fa pensare che la sesta puntata di C’è Posta per te sarà davvero imperdibile. Siete pronti ad emozionarvi con le nuove storie raccontate da Maria De Filippi? Appuntamento a sabato sera, in prima serata su Canale 5! Non mancate!