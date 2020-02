Come partecipare a Chi Vuol Essere Milionario con Gerry Scotti

Chi Vuol Essere Milionario, come partecipare e sperare di vincere un milione nel programma Mediaset condotto da Gerry Scotti.

Chi non vorrebbe vincere un milione di euro giocando in televisione con Gerry Scotti? A tutti noi piacerebbe tentare la sorte e soprattutto vincere, c’è chi ce l’ha fatta, chi invece no. E nel corso delle puntate del programma Chi Vuol Essere Milionario di Gerry Scotti abbiamo visto le avventure di svariati protagonisti. Alcuni che hanno vinto, altri che invece si sono seduti davanti alle domande e, neanche il tempo di conoscerli un po’ meglio che erano già andati via. E quante volte da casa voi, leggendo le domande, avrete pensato: “Ma dai, io questa la sapevo. Dovrei partecipare”. E perché non provare?

Come candidarsi per partecipare a Chi Vuol Essere Milionario

Se avete intenzione di partecipare a Chi Vuol Essere Milionario, il programma di Gerry Scotti che potrebbe portarvi alla vittoria sappiate che, molto probabilmente per questa edizione le persone sono già state scelte, ma non disperate. È altrettanto sicuro infatti, almeno secondo noi, che Mediaset deciderà di proporre una nuova edizione del programma. Quindi, potreste mandare già ora una mail all’indirizzo fornito per le candidature in occasione di questa edizione. L’indirizzo è [email protected] Dovrete fare una selezione anche di persona e poi, se sarete fortunati, potrete vincere un milione. Certo non è un cosa semplice. Nella storia del programma a oggi solo 4 persone sono riuscite a vincere il famigerato milione, ma questo non esclude che possiate comunque portarvi a casa una bella somma.

Come fare a vincere? Sicuramente dovrete avere una buona preparazione generale un po’ su tutti gli argomenti. Dalle cose più semplici a quelle più difficili. Senza sottovalutare le domande classiche di geografia o di storia che magari vengono date per scontate e le si tralascia e invece possono colpire duramente. Come sempre poi ci sono 3 aiuti, quello del pubblico, quello da casa e il 50% che cancella due risposte sbagliate lasciando così al giocatore la possibilità di scegliere solo tra due.