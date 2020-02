Accessori e giocattoli da usare sotto le lenzuola, in coppia o da soli

Quali sono i sex toys più interessanti da usare con il vostro partner o da soli. Tutti gli accessori più hot.

Il sesso è una costante nella nostra vita. Lo facciamo, ne parliamo, ci interroghiamo su ciò che ancora non conosciamo e cerchiamo di stare al passo con le ultime tendenze. Ecco allora che, per questo 2020, sembra che il mondo dell’amore fisico sia incentrato su un trend particolare: i sex toys. Giocattoli, accessori, piccoli vezzi che si usano sotto le lenzuola da soli o in coppia e che rendono il sesso ancora più interessante. Ma quali sono quelli più cool del momento?

Come e perché usare i sex toys

Usare i sex toys non è più un taboo, ma diciamo che rendono il rapporto intimo ancora un po’ più piccante. Il desiderio aumenta e si stabilisce tra i due partner una vera e propria intimità e complicità che altrimenti non si sarebbe potuta ottenere, pare. Per le donne ci sono due tipologie di giocattoli, quelli clitoridei o quelli vaginali, dovrete quindi scegliere quello che, per voi, è più stimolante. Il vibratore classico ha ormai un look variabile. Ce ne sono di ogni forma e dimensione e viene considerato perfetto per chi raggiunge più facilmente gli orgasmi vaginali. Se invece preferite la stimolazione clitoridea allora ci sono dei vibratori molto più piccoli, spesso a forma di animaletti che diventano perfetti per il vostro piacere.

Quali sono i sex toys da usare in coppia?

Se state cercando invece dei giocattoli o degli accessori da usare in coppia, per rendere il vostro rapporto ancora più eccitante ci sono le famigerate palline della geisha, oppure l’ovetto, un piccolo vibratore che viene inserito e l’uomo ha un telecomando che lo farà azionare quando vuole lui. Nei momenti più disparati.

Cosa dovete tenere sotto controllo quando usate i sex toys? Semplicemente dovete valutare se il vostro partner è d’accordo, non forzarlo qualora lo vediate titubante. Altro elemento da considerare poi è anche, sicuramente, la pulizia. Ogni volta, dopo aver usato i vostri giocattoli procedete con una accurata pulizia con acqua e sapone.