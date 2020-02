Antonella Clerici, splendida novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa

Antonella Clerici, splendida novità in arrivo per lei e per i suoi numerosi sostenitori: l’annuncio a sorpresa lascia davvero senza parole.

Una notizia davvero splendida, c’è poco da dire. Stando a quanto trapelato dal sito Rai Pubblicità, Antonella Clerici ritornerà su Rai Uno. Ebbene si. Dopo la fantastica conduzione de Lo Zecchino D’Oro e la partecipazione ad una delle serate del Festival di Sanremo, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco si prepara ad una nuova avventura televisiva. Ecco, ma di che cosa parliamo? Stando a quanto si evince dal sito, sembrerebbe che Antonella sarà al timone di un nuovo talent show. E così, dopo Sanremo Young e Ti Lascio Una Canzone, la bellissima ed amatissima Clerici sarà la colonna portante di un nuovo programma tutto musicale. Ecco tutti i dettagli di questa meravigliosa novità.

Antonella Clerici, splendida novità in arrivo: ritornerà su Rai Uno, ecco quando

Da come si può chiaramente intuire quindi, questa è, senza alcun dubbio, una splendida novità in arrivo per Antonella Clerici e per tutti i suoi sostenitori. Dopo il suo ‘addio’ a La Prova del Cuoco, la conduttrice televisiva ritorna al timone di un programma Rai tutto suo. Certo, qualche mese fa, l’abbiamo vista nelle fantastiche vesti di colonna portante de Lo Zecchino D’Oro. Eppure, stando a quanto traspare dal sito web Rai Pubblicità, sembrerebbe che molto presto l’Antonellina nazionale ritornerà sul piccolo schermo. Ebbene si. Ma di che cosa si tratta? Scopriamo insieme tutti i dettagli:

Ebbene si. Antonella, come dicevamo precedentemente, sarà al timone di un nuovo talent show targato Rai Uno. Dopo aver scoperto grandissime voci del nostro panorama artistico, l’amatissima conduttrice sarà al timone di un nuovo programma che avrà come filo conduttore la musica. Non sappiamo ancora nulla al riguardo, purtroppo. Le uniche notizie che, fino a questo momento, ci sono state è che lo show dovrebbe partire per autunno 2020 e che sarà composto da ben quattro puntate. Noi non vediamo l’ora, voi?