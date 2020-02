Nella puntata di sabato 22 febbraio di Verissimo ci sarà un super ospite: la conduttrice Silvia Toffanin, infatti, intervisterà proprio lei

Sabato 22 febbraio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Lo show è uno dei più seguiti della rete del Biscione e ogni sabato regala interviste esclusive e emozioni uniche. Gli ospiti del programma sono sempre personaggi del mondo dello spettacolo molto importanti. Nella prossima puntata del programma condotto dalla Toffanin ci sarà una super ospite. Il suo nome è stato annunciato poco fa sui canali social.

Verissimo, ospite 22 febbraio: in studio arriva Elettra Lamborghini

Nella prossima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin arriverà in studio Elettra Lamborghini. Il nome dell’artista è stato annunciato sui canali social del programma. Elettra è una delle cantanti più chiacchierate del momento. La rampolla della famiglia Lamborghini è divenuta famosa nel nostro paese grazie ad alcuni singoli divenuti delle vere e proprie hit, tra queste figura “Pem Pem“. La Lamborghini ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”. Nonostante il brano non abbia avuto molto successo sul palco dell’Ariston, classificandosi in fondo alla classifica, resta uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. Il brano sanremese mira a diventare anch’esso una hit ascoltatissima in radio e dai fan della cantante. La Lamborghini è stata ospite di Domenica In, programma condotto da Mara Venier, ieri sera è stata nel programma L’assedio di Daria Bignardi, dove ha parlato del suo matrimonio con Afrojack, e sabato sarà nel programma di Silvia Toffanin. L’artista è stata così annunciata sui canali social del programma: “La sua ‘Musica (E il Resto Scompare)’ è diventata già un tormentone… sabato si racconterà a Verissimo”. La cantante ripercorrerà la sua carriera, dagli inizi trash a Super Shore fino alle prime hit e soprattutto al primo album Twerking Queen. Elettra ovviamente parlerà anche della sua esperienza sul palco dell’Ariston di Sanremo che, a parte i risultati ottenuti, resta sicuramente una delle più belle esperienze della sua vita. La puntata sarà seguitissima dai fan della cantante: la Lamborghini, infatti, è molto seguita soprattutto sui social, dove conta oltre cinque milioni di seguaci.

La rampolla della famiglia Lamborghini ovviamente non sarà l’unico ospite della puntata di sabato pomeriggio. Nello studio di Silvia Toffanin arriverà anche Levante. Anche quest’ultima è stata protagonista nella settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tikibom“. Levante, invece, parlerà sicuramente della sua love story con il vincitore di Sanremo 2020 Diodato.