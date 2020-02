Adriana Volpe, l’avete mai vista da giovane? Spunta una foto dal passato sul suo profilo Instagram: quel dettaglio colpisce tutti.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate di sempre della nostra tv. Ma, nell’ultimo mese, si è fatta conoscere dal pubblico in una veste del tutto inedita: quella di concorrente del Grande Fratello Vip. Parliamo di lei, Adriana Volpe, che è proprio una delle inquiline della Casa più spiata d’Italia nell’attuale edizione del reality. Nel quale la conduttrice si sta facendo conoscere per il suo carattere molto ‘pacifico’: per molti, una strategia di gioco. Ma la Volpe continua per la sua strada e, per ora, il suo percorso al GF Vip continua alla grande. Un percorso che possiamo seguire 24 ore su 24, grazie alle telecamere sempre puntate sui concorrenti del reality. Ed ogni giorno possiamo ammirare la bellezza di Adriana, che è una delle donne più belle del nostro piccolo schermo. Ma ricordate com’era qualche anno fa? Ebbene, poco fa, sul suo profilo Instagram, è sputata proprio una foto della showgirl da giovane. “Un tuffo nel passato” in cui è un dettaglio ben preciso a colpire tutti. Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito.

Adriana Volpe, l’avete mai vista da giovane? Spunta una foto dal passato: i capelli scuri attirano l’attenzione dei fan

Adriana Volpe è una delle donne più belle della nostra tv. Attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la conduttrice contagia tutti col suo sorriso e il suo spirito sempre positivo. Per qualcuno nella Casa, quella della Volpe è una strategia per ‘tenersi buoni’ tutti i coinquilini ed evitare le nomination. Ma Adriana non ascolta le critiche, e continua a seguire la sua linea. E a mostrare il suo sorriso. Che, a quanto pare, l’ha accompagnata da quando era più giovane. Come facciamo a dirlo? Proprio poco fa, sul suo profilo Instagram, momentaneamente gestito dal suo staff, è apparso uno scatto direttamente dal passato di Adriana. Uno scatto in cui la Volpe è bellissima come adesso, ma un particolare attira l’attenzione. Di cosa parliamo? Della sua folta chioma mora! Un cambiamento decisamente notevole, visto il biondo chiaro con cui già da qualche anno Adriana si mostra. Ma i fan sembrano essere tutti d’accordo tra i commenti: Adriana è bella in tutte le salse! Ecco lo scatto che ha incuriosito i followers:

Eh si, in molti non ricordavano Adriana Volpe in versione mora. Ma questa foto è la prova che la bellezza è sempre stata una caratteristica della conduttrice. Che continua la sua avventura al GF Vip. Questa sera, una nuova scoppiettante puntata del reality: la seguirete?