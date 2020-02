Live Non è la D’Urso, anticipazione bomba: in studio ci sarà un attore amatissimo dalle donne, fan impazziti alla notizia.

Manca sempre meno ad una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. E, a quanto pare, sarà una puntata davvero imperdibile. I colpi di scena nel talk della domenica sera condotto da Barbara D’Urso non mancano mai. Ma la sorpresa preparata ai telespettatori (ma soprattutto alle telespettatrici!) per la prossima puntata è davvero speciale. In studio ci sarà uno degli attori più amati del momento. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Live Non è la D’Urso, anticipazione bomba: in studio ci sarà un attore amatissimo, Can Yaman

Amici di Live Non è la D’Urso, siete pronti alla grande notizia? In studio, per la prossima puntata del talk della domenica sera ci sarà proprio lui, Can Yaman. Si tratta del bellissimo attore turco, protagonista della soap opera Bitter Sweet, che questa estate ha fatto impazzire milioni di fan. Nella serie, Can interpreta il ruolo dell’affascinante imprenditore Ferit Aslan, sempre in giacca e cravatta. Nella vita reale, però, l’attore ha un look molto più ‘wild’. Una cosa è certa: le fan lo amano in tutte le salse! E non vedono l’ora di rivederlo in tv, dopo la partecipazione ad una delle puntate di questa edizione di C’è Posta per te. Anche Barbara D’Urso non vede l’ora di accoglierlo sul suo famoso divanetto bianco: “Ci andrà così alto e con tutti quei muscoli?”, ha dichiarato la conduttrice ieri a Pomeriggio 5. Insomma, si preannuncia una puntata davvero imperdibile.

Eh si, qualcosa ci dice che le telespettatrici di Live Non è la D’Urso si rifaranno gli occhi nel prossimo appuntamento del talk di Canale 5. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa accadrà nello studio! Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!