La Vita in Diretta, la conduttrice Lorella Cuccarini non trattiene le lacrime in diretta: “Non ce l’ha fatta”, cosa è successo.

“Una notizia che fa male. Anna Molli, una donna che abbiamo avuto ospite ieri che ha combattuto per tanti anni contro un tumore molto aggressivo e contro una truffa terribile non c’è più, non ce l’ha fatta.” È così che Lorella Cuccarini comunica la triste notizia nella puntata di ieri de La Vita in diretta. La conduttrice spiega come Anna sia stata ospite proprio il giorno prima nella trasmissione di Rai Uno, per chiedere aiuto dopo essere stata truffata per anni da un uomo. Un uomo che si è finto un padre distrutto dalla morte di una figlia malata di cancro, e con un altro figlio malato: l’unico scopo era avere i soldi di Anna.

La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini non trattiene le lacrime: “Il tuo grido d’aiuto sarà il nostro”

Anna Molli aveva chiesto aiuto a La Vita in diretta proprio due giorni fa, nella puntata del 19 febbraio 2020. Il giorno dopo, però, Anna non c’era più. La grave malattia contro cui soffriva da anni, una neoplasia mammaria secondaria, ha avuto la meglio, ma, pur sapendo di non avere molto da vivere, Anna chiedeva giustizia. E aveva chiesto aiuto proprio a Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, dopo essere stata raggirata da un uomo, Alessandro Proto, che con la scusa di un figlio malato, mai esistito, le aveva spillato circa 134 mila euro. Una storia davvero triste, quella di Anna, che aveva spiegato: “A un certo punto sei così solo che se incontri qualcuno che ha bisogno di aiuto ci credi”.

“Il tuo grido di aiuto è il nostro grido d’aiuto Anna. Ci prendiamo l’impegno per fa sì che tutti i risparmi di una vita di questa donna tornino alla sua famiglia, proprio come voleva Anna”. Queste le parole di Lorella Cuccarini, che visibilmente commossa saluta Anna, promettendo di mandare avanti la sua battaglia.