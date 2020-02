Verissimo, anticipazioni 21 febbraio: ospiti in puntata

Verissimo, anticipazioni del prossimo 22 febbraio, in onda su Canale 5 dalle ore 16: scopriamo insieme tutti gli ospiti in puntata di Silvia Toffanin

Domani una nuova ricchissima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin, che con la sua delicatezza e il suo tatto, riesce ad incantare sempre i telespettatori con le sue interviste. Ogni settimana lascia i telespettatori incollati allo schermo, con i suoi super ospiti, che spesso stupiscono il pubblico in studio e a casa con racconti davvero toccanti e molto intimi. Spesso accade, infatti, che gli ospiti emozionati dai video preparati dagli autori, e spinti dall’accoglienza che la conduttrice gli riserva, si lascino andare a confessioni davvero inedite! Tante nelle scorse settimane sono state le importanti personalità che la compagna di Piersilvio ha avuto l’onore di accogliere nel suo salotto, come: Costanza Caracciolo e Christian Vieri, Federica Nargi, Eleonora Pedron, Silvia Provvedi, Giulia De Lellis, Savino, Emma Marrone, Enrico Nigiotti Albano, Romina, Valeria Marini e tantissimi altri nomi importanti per il panorama televisivo italiano. Ma scopriamo insieme chi saranno gli ospiti della prossima puntata in onda domani pomeriggio.

Verissimo, anticipazioni del prossimo 22 febbraio: ospiti

In questa nuova e attesissima puntata di Verissimo in onda dalle 16.00 su Canale 5 vedremo come primo ospite Massimo Ciavarro. L’attore sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare dell’esperienza televisiva del figlio Paolo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, in cui l’uomo ha fatto ingresso ad inizio settimana insieme all’ex moglie Eleonora Giorgi. I due hanno fatto una bellissima sorpresa al ragazzo e adesso vuole parlare delle sue perplessità in merito alla nuova storia d’amore del figlio con Clizia Inorvaia. L’uomo inizialmente felice del percorso del figlio, inizia ad avere qualche perplessità. Seconda ospite sarà Serena Enardu, per parlare della sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, da cui è stata eliminata al televoto contro Fabio Testi, e la sua storia d’amore con il cantante Pacifico Settembre. Altro argomento importante, saranno gli attacchi che la donna ha subito dai vari haters sul sul profilo social Instagram. Altre due ospiti molto attese saranno Elettra Lamborghini e Levante, reduci dall’esperienza Sanremese, che sta dando loro molto successo in radio e sui canali musicali. Quinta ospite attesissima sarà Samantha De Grenet, che proprio a Silvia, farà un’importante rivelazione. La donna infatti avrebbe attraversato un anno molto difficile, a causa di una malattia.

Ultima ospite sarà Alketa Vejsiu, che ha accompagnato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.