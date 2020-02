Massimo Ciavarro è stato ospite di Silvia Toffanin oggi 22 febbraio: ecco le sue parole sul figlio Paolo, concorrente del Grande Fratello VIP, e sulla storia d’amore con Clizia.

Nella puntata di oggi di Verissimo sono stati davvero tanti gli ospiti di Silvia Toffanin: Samantha De Grenet ha raccontato del terribile male che l’ha colpita, da cui è riuscita però a liberarsene. In studio oggi è stato presente anche Massimo Ciavarro: il figlio del famoso attore, Paolo, è un concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP e la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia, nata nel reality, sta facendo chiacchierare molto. Papà Massimo ha detto la sua sul percorso di suo figlio Paolo: ecco le sue parole.

Verissimo, Massimo Ciavarro: il commento a sorpresa su Paolo e Clizia

Massimo Ciavarro è stato ospite di Verissimo oggi 22 febbraio: il famoso attore ha parlato del figlio Paolo, concorrente del Grande Fratello VIP e della storia d’amore nata nel reality con la modella Clizia Incorvaia.

“Clizia mi sembra molto carina. Lui la sta corteggiando come un uomo di altri tempi: ha messo lei un piedistallo, questo lo trovo molto bello. Sono in due momenti diversi della vita, ma si dice ‘se son rose fioriranno’.” commenta l’attore. Sull’ex moglie e madre di Paolo, Eleonora Giorgi, reduce da un’incursione nella casa, ha dichiarato: “Eleonora che è un ciclone ha bisogno di tempo perchè ha una forte dialettica ed in queste situazioni così veloci non ha avuto il tempo di spiegar bene il suo ragionamento”. Massimo Ciavarro ha poi confessato la sua paura di non ritrovare più lo stesso Paolo quando uscirà dalla casa: “L’ho visto cresciuto, sono confuso. Ho come paura di trovare un’altra persona quando esce. Io credo che lì dentro, anche se è un gioco, psicologicamente le persone cambiano. Lo vedo abbastanza amato dal pubblico, dalle persone nella casa: starà lì un bel po“.