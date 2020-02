Uomini e Donne, Alessandro e Veronica si sono lasciati? Lui decide di dire la verità in un post pubblicato nelle sue stories di Instagram.

Tra le coppie nate di recente a Uomini e Donne, quella formata da Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è senza dubbio una delle più chiacchierate di sempre. Si, perché il loro amore è nato in modo davvero particolare. In un primo momento, Veronica ha letteralmente rifiutato Alessandro: quest’ultimo era sul trono e, al momento della scelta, si è sentito rispondere ‘no’ proprio dalla bella corteggiatrice. Che, successivamente, è diventata tronista, su invito di Maria De Filippi. Una scelta che non molti hanno gradito: in molti, sul web, hanno attaccato la nuova tronista, accusandola di essere stata falsa. Dopo qualche settimana, però, Veronica decide di abbandonare il trono e riprovarci con Alessandro. Il napoletano, dopo alcune perplessità, decide di dare un’altra possibilità a Veronica. Nasce così una frequentazione: tra i due sembrava essere nato un amore vero. Almeno fino a qualche ora fa. Proprio così: le voci di una crisi di coppia giravano già da qualche giorno sul web. Qualche ora fa, Zarino rompe il silenzio e decide di dire tutta la verità sui social. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Alessandro e Veronica si sono lasciati? Lui conferma il momento no

Aria di crisi tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli? Sembra proprio di sì. La coppia nata negli studi di Uomini e Donne non sta attraversando un periodo facile. A confermare le voci è stato proprio l’ex tronista, con uno sfogo pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Nella sua story, Alessandro conferma il momento ‘no’ che sta attraversando con la sua fidanzata. I motivi? La lontananza e le diverse ambizioni, in particolare. Un lungo sfogo, in cui l’ex tronista sottolinea come anche le coppie nate in tv possono vivere alti e bassi come tutti. Ecco le sue parole:

Insomma, le voci trapelate sul web negli ultimi giorni hanno trovato conferma nelle parole di Alessandro: tra lui e Veronica non va benissimo. L’ex tronista affronta anche il tema ‘convivenza’, che in questi giorni è stato identificato come il motivo per cui i due sono entrati in conflitto. Uno sfogo in cui il bel napoletano spiega a tutti il momento difficile che sta attraversando, senza però chiarire fino in fondo cosa è accaduto. I fan della coppia, ora, sono in apprensione: Alessandro e Veronica si lasceranno? Non ci resta che attendere le prossime news.