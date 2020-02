Levante racconta il suo lutto: “Papà è mancato quando avevo 9 anni”, poi parte la canzone che ha dedicato all’amore ‘folle e matto’ tra i suoi genitori. Un momento molto toccante

Levante, che nella vita di tutti i giorni si chiama Claudia Lagona, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha toccato diverse tematiche e tra queste, la morte del padre che è arrivata quando lei aveva solo 9 anni. Un momento traumatico. L’ha vissuto poco (solo nove anni), ma – come dice – ha un bellissimo ricordo di lui. Ha raccontato anche dell’amore ‘folle’ tra lui e sua madre. Amore d’altri tempi. Una storia a cui ha voluto dedicare anche una canzone che tocca il cuore, davvero. Ma vediamo insieme quali sono state le sue parole negli studi di Verissimo.

Levante, il lutto per la cantautrice: “Papà è mancato quando avevo 9 anni”

Perdere un genitore non è affatto semplice. Mai. Anche quando intorno ci sono decine di persone pronte a tenderti la mano. Va via una parte di te, inevitabilmente. Levante ha provato a raccontare il suo dolore con una malinconia velata, alleviato da un ricordo dolcissimo e bellissimo che ha di suo padre: “Papà è mancato quando io avevo 9 anni. Pilastro di casa, una persona fortissima. Abbiamo vissuto insieme molto poco. La cosa bellissima di questa faccenda è che ho dei fratelli favolosi che sono stati un’ancora per me. C’è stata anche la figura di mia madre che ha dovuto rimboccarsi le maniche ed è una persona incredibile”.

Una storia d’amore d’altri tempi, quella tra suo padre e sua madre. Levante l’ha raccontata in una canzone e poi in studio a Verissimo: “La storia d’amore tra mio padre e mia madre è molto bella, ma anche molto matta, folle. Si conoscono a Torino e fanno quella che in Sicilia si chiama ‘fuitina’. Mia nonna aveva chiuso la porta a chiave e la mamma non poteva uscire, così ha legato le lenzuola ed è uscita dalla finestra”.