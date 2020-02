Vittorio Sgarbi lancia un nuovo attacco alla conduttrice Barbara D’Urso: “Mi hanno raccomandato anche te. Sarà denunciata”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, programma condotto dalla presentatrice napoletana su Canale 5. La puntata è andata regolarmente in onda, ma senza pubblico per via delle disposizioni del governo dopo l’allarme Coronavirus. In studio erano ospite la famiglia Favoloso, che avrebbe dovuto confrontarsi con Nina Moric, il fidanzato di Antonella Elia con Fiore Argento e Can Yaman, attore di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“. L’ultima parte, invece, è stata dedicata a La Pupa e il Secchione, reality show andato in onda su Italia Uno e condotto da Paolo Ruffini. In studio i concorrenti avrebbero dovuto confrontarsi con le famigerate sfere, ma l’attenzione è stata monopolizzata dallo scontro tra Sgarbi e Barbara D’Urso. Il critico d’arte ha iniziato ad inveire contro la conduttrice e la lite è divenuta subito virale sul web.

Vittorio Sgarbi, nuovo attacco a Barbara D’Urso

Sgarbi ieri sera è stato ospite di Live – Non è la D’Urso. Il critico d’arte avrebbero dovuto essere nelle sfere per schierarsi pro o contro i protagonisti de La Pupa e il Secchione. L’uomo, però, era impreparato sull’argomento ed ha preferito non schierarsi. I concorrenti del reality show, allora, hanno chiesto al critico d’arte di sedersi con loro sulla poltrona e Sgarbi ha accettato volentieri. Ad un certo punto, però, è uscito fuori un discorso legato a Stella Manente, concorrente de La Pupa e il Secchione che sarebbe stata raccomandata dallo stesso Sgarbi. Il discorso è presto degenerato ed ha portato ad una lite in studio tra il critico d’arte e la conduttrice del programma televisivo. La D’Urso ha chiesto al suo ospite di andare via, ma Sgarbi si è opposto, inveendo nei confronti della napoletana. Barbara a quel punto ha cercato di cambiare discorso, accettando, anche se malvolentieri, la presenza del critico d’arte in studio. Non sappiamo dopo la puntata cosa sia successo tra Sgarbi e la D’Urso, ma la situazione non è assolutamente migliorata. Questa mattina, infatti, Vittorio ha pubblicato un video sulla sua bacheca Facebook, in cui ha lanciato un nuovo e clamoroso attacco nei confronti della conduttrice di Live – Non è la D’Urso. L’uomo ha lanciato un’accusa choc: “Anche te mi hanno raccomandata“, riprendendo il discorso sulla pupa Stella Manente.

Sgarbi poi ha rincarato la dose: “La D’Urso è una maleducata e sarà denunciata per avermi dato del cafone e per avermi minacciato di prendermi a calci nel sedere“. L’uomo passerà presto dalle parole ai fatti?