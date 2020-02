Elisa De Panicis ha letteralmente infiammato Instagram con uno scatto davvero ‘bollente’: le sue forme sono da urlo, gli occhi di tutti i fan sono finiti proprio lì. Diamo un’occhiata.

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP fa impazzire i suoi followers su Instagram: la modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Elisa De Panicis, si diverte a pubblicare scatti davvero ‘bollenti’. Ieri sera, 24 febbraio, nella diretta del reality, non era seduta tra gli eliminati delle scorse puntate per uno spiacevole motivo. Come Wanda Nara, anche Elisa è stata vittima delle conseguenze del ‘Coronavirus’: stanno sospendendo molti viaggi nelle ultime ore e così il treno che avrebbe dovuto portare a Roma l’ex gieffina non è partito. Non ha potuto deliziare tutti con la sua bellezza in studio ma ci ha pensato sui social: la De Panicis ha infiammato Instagram. Diamo un’occhiata.

Elisa De Panicis irresistibile su Instagram: fisico da urlo, gli occhi di tutti finiscono lì

Elisa De Panicis poche ore fa ha pubblicato uno scatto davvero irresistibile. L’ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiornato il suo profilo social ed ha fatto impazzire tutti i suoi followers. La modella indossa un completino intimo color carne ed arancio: ciò che ha catturato principalmente l’attenzione è il pezzo di sopra. Il reggiseno sembra esser stretto perchè la scollatura è davvero ‘esplosiva’: gli occhi di tutti infatti sono caduti proprio lì!

Migliaia di like e commenti ha raggiunto il post in pochi secondi: complimenti in tutte le lingue del mondo sono arrivati alla splendida modella che recentemente ha fatto sapere che la sua storia con il calciatore del Milan, Theo Hernandez, è giunta ai titoli di coda. La magnifica De Panicis così sembra esser di nuovo single: contenti i maschietti?