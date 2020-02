Secondo TPI, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle potrebbe arrivare proprio lui: sapete di chi parliamo? È un volto molto noto ed amato, i dettagli.

Come ogni anno, anche per questo 2020 è prevista la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo lo smisurato successo di tutti questi anni, Milly Carlucci non può affatto rinunciare al suo show del sabato sera. E così, nonostante manchino diverse settimane alla puntata di esordio, si iniziano a vociferare sui primissimi nomi che faranno parte del cast di quest’anno. Assodati alcuni nomi della giuria, la domanda che un po’ tutti ci poniamo è la seguente: chi si cimenterà nei difficilissimi e bellissimi balli? Ecco, stando a quanto trapelato dal sito web TPI, sembrerebbe che tra i probabili concorrenti potrebbe esserci anche lui. Di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, anche lui tra i concorrenti? I dettagli

Mancano pochissime settimane alla puntata di esordio di Ballando con le Stelle. Stando a quanto trapelato dal sito web TPI, sembrerebbe che il 28 Marzo vada in onda, su Rai Uno, il primo appuntamento con il fantastico spettacolo di Milly Carlucci del sabato sera. Insomma, manca poco più di un mese, eppure si sa davvero poco e nulla del cast. Fino a questo momento, infatti, sono stati svelati pochissimi nomi ufficiale. L’ultimo, ad esempio, è stato dato dal sito web che abbiamo citato pochissimi istanti fa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra i concorrenti del programma ci sia un volto molto amato e molto conosciuto al pubblico italiano. Sapete di chi parliamo? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Daniele Scarida, alias Toretto, potrebbe essere uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle. Certo, fino a questo momento, non c’è ancora nulla di certo o confermato. Si parla, infatti, di indiscrezione, voci di corridoio. Tuttavia, se così fosse, ci possiamo anche aspettare qualche sorpresa da Diletta Leotta? Chi lo sa!