C’è Posta per Te, Pio ed Amedeo sono gli ospiti speciali della prossima puntata, ma sapete chi sono i destinatari della busta? Sono proprio loro!

Siamo soltanto a mercoledì, eppure è stata svelata un’anticipazione clamorosa per la settima puntata di C’è Posta per Te. Sul canale social ufficiale del programma, infatti, è stato caricato un video in cui si mostrano chiaramente gli ospiti del prossimo appuntamento dello show del sabato di sera di Maria De Filippi. Sapete chi sono? Pio ed Amedeo. Ebbene si. Il famoso e apprezzatissimo duo comico pugliese è pronto a regalare dei momenti davvero imperdibili. Assodato, quindi, che saranno proprio loro ad entrare nello studio televisivo di Canale 5, chi saranno i destinatari? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo che è una coppia molto amata dal pubblico italiano. Ma bando alla ciance, ecco di chi parliamo: resterete senza parole.

Pio ed Amedeo a C’è Posta per Te: i destinatari sono proprio loro

Come dicevamo precedentemente quindi, Pio ed Amedeo saranno i primi ospiti speciale di questa settima puntata di C’è Posta per Te. Non è assolutamente la prima volta che il duo comico pugliese è protagonista indiscusso dello show del sabato sera di Maria De Filippi. Già nell’edizione precedente, infatti, i due ragazzi si sono presentati nello studio per una lettera a Mario Balotelli. Ecco, ma chi saranno i destinatari questa volta? A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la clamorosa anticipazione pubblicata sul canale social ufficial del programma. Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Sono proprio loro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non sappiamo per quale preciso motivo Pio ed Amedeo abbiano deciso di chiamare la coppia nello studio di Canale 5. Una cosa, però, è certa: così come tutte le loro ospitate recenti ad Amici 18, il do comico pugliese sarà pronto a regalare dei momenti super divertenti e, quindi, davvero imperdibili. Noi non vediamo l’ora, voi?