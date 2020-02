Serena Enardu, il duro commento di un concorrente del GF Vip: “Ha ridicolizzato Pago”; ecco di chi si tratta.

Un’edizione davvero scoppiettante, quella di quest’anno del Grande Fratello Vip. Si tratta della quarta edizione del reality più spiato della tv. E, sin dall’inizio, si è dimostrata ricca di colpi di scena. A partire dal conduttore, Alfonso Signorini, per la sua prima volta nel ruolo. Ed è stato proprio il direttore di Chi a mettere su un cast davvero stellare. Un cast che, puntata dopo puntata, cresce sempre più! Proprio così, perché in Casa, nelle ultime settimane, sono entrati tanti concorrenti nuovi. Nella diretta di lunedì sera, hanno fatto il loro ingresso Valeria Marini e Sossio Aruta, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Il napoletano sembra essersi ambientato già alla grande nella Casa più spiata della tv. E, tra una chiacchiera e l’altra in giardino, Sossio ha espresso la sua opinione su Serena Enardu, ex concorrente del GF Vip e fidanzata di Pago. Il commento del nuovo arrivato non è stato proprio positivo…Scopriamo cosa ha dichiarato.

Serena Enardu, il duro commento di Sossio Aruta: “Antipatica e scorbutica, ha ridicolizzato Pago”

Serena Enardu ha abbandonato il Grande Fratello già da qualche settimana. Ma, nella Casa più famosa della tv, si è parlato ancora di lei. In particolare, è stato Sossio Aruta a commentare il percorso di Serena nel reality, durante una chiacchierata in giardino con gli altri coinquilini. Il nuovo concorrente precisa che non conosce Serena e non ha intenzione di giudicarla, ma spiega agli altri qual è stata l’impressione che, dall’esterno, ha avuto gran parte del pubblico: “Da casa è arrivato il messaggio che lei è antipatica e scorbutica. Hai visto come l’ha trattato a lui? Tutta la storia è brutta: lei è uscita, ha fatto i fatti suoi con quello, quattro mesi non l’ha calcolato, poi arriva il Grande Fratello.. e ops! Ti amo ancora”. Sossio racconta agli altri anche la sua esperienza a Temptation Island Vip, sottolineando come, a differenza di Serena, lui ha cercato la sua compagna Ursula da subito, non appena è terminato il programma. Antonella Elia prende le difese di Serena, ammettendo di non essere d’accordo con Sossio, che però continua: “Lui stava facendo un bel percorso, è arrivata lei e l’ha ridicolizzato. Quando il pubblico l’ha fischiato, dopo che si è scusato, era per dire ‘sei succube’, ‘sei un burattino’. Ma quando uno è innamorato e ha il prosciutto avanti agli occhi non vedi niente e non ascolti nessuno”.

Ma Antonella Elia continua a difendere la sua amica, sostenendo che, avendola conosciuta, ha capito che dà una brutta impressione perché è irruenta, ma è innamoratissima di Pgo. E voi, con quale delle due ‘versioni’ siete più d’accordo?