Dopo la decisione di annullare il concerto per via del Coronavirus, Francesca Michielin prende una importante iniziativa.

La situazione Coronavirus in Lombardia continua ad evolversi. I casi aumentano, ma era ovvio visto che la macchina ospedaliera si è messa in moto. Più tamponi si fanno, più casi si trovano e questo è innegabile. Altrimenti, non ci spiegheremmo come, da un giorno all’altro, ci sia stato un boom di contagi. I malati c’erano già, chissà quanti sono anche già guariti senza accorgersene, ma ora l’Italia ha iniziato a profilarli. In ogni caso, senza voler essere allarmisti, le manifestazioni pubbliche in luoghi chiusi che potrebbero favorire l’espansione del Coronavirus, sono state annullate.

La decisione di Francesca Michielin

Molti concerti e altre manifestazioni sono state annullate, ma per alcuni cantanti, come Francesca Michielin, la musica non si ferma, anzi. La cantante suonerà dal vivo in diretta streaming per tutto il pubblico dei fan dalla sua pagina Facebook. Una bella iniziativa, per aiutare magari chi non può uscire di casa perché nelle zone focolaio e anche per dare un regalo a coloro che avrebbero voluto vederla live, ma non ce l’hanno fatta. Francesca, come si legge in una nota stampa, ha infatti pensato a questa via eccezionale di diffusione della musica. “La musica non si ferma, e neanche noi! – racconta Francesca Michielin – Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale”.

Quando verrà trasmesso il concerto e dove

L’evento live in onda dalle 21 di giovedì 27 febbraio sulla pagina Facebook di Francesca e sarà prodotto da Vivo Concerti. Voce, pianoforte, percussioni e quintetto d’archi. Con lei tutto quello che serve. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti in occasione di questo live sarà presentato per la prima volta il brano Riserva Naturale feat. Coma_Cose. L’attesa cresce quindi, sia per sentire per la prima volta questo nuovo brano, ma anche per l’uscita del nuovo album intitolato FEAT con 11 tracce composte da 11 featuring con tanti personaggi della musica italiana, e non solo, di oggi.

Come richiedere il rimborso per il concerto di Francesca Michielin saltato a Milano

Se avevate acquistato un biglietto per il concerto di Francesca Michielin il 27 febbraio a Serraglio di Milano sappiate che, ovviamente l’evento è stato annullato in ottemperanza alle disposizioni della Regione Lombardia. Potrete richiedere il rimborso andando direttamente sul sito www.vivoconcerti.com