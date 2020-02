Maria De Filippi ha presentato in conferenza stampa la nuova edizione di Amici. La conduttrice si è lasciata andare ad una confessione: ecco il suo rimpianto.

Maria De Filippi ha presentato alla stampa la 19esima edizione del Serale di Amici che andrà in onda da venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. L’attesa è tanta e quest’anno ci sono delle novità che riguardano il gioco: mentre fino alle edizioni scorse gli allievi si dividevano in due squadre, da questa ognuno gareggerà per sé stesso. Non ci saranno più i due team, bianchi e blu. Non mancherà la giuria di esperti ed i professori che hanno accompagnato i giovani nel percorso di studio prima di accedere al Serale. Nella conferenza stampa di presentazione, la De Filippi ha ricevuto una domanda ben specifica, ‘Qual è lo sbaglio più grande che hai commesso?‘. La conduttrice ha spiazzato tutti con le sue parole.

Amici, Maria De Filippi confessa: “Il mio rimpianto? Non essermi accorta di lui”

La conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha presentato la 19esima edizione del suo talent ai media: in conferenza stampa, tra le tante domande, è balzata una che ha lasciato tutti spiazzati. “Qual è lo sbaglio più grande che hai commesso e la più grande soddisfazione che hai avuto?” è stata la domanda. “La soddisfazione è riuscire ad dare un’opportunità, che non è solo il successo del cantante ma anche il fatto di sapere che una persona insegna musica o danza” è stata la prima risposta della conduttrice. Riguardo l’errore ha commentato: “Rimpianti non ne ho tanti. A volte sono passate persone brave e talentuose e non ce ne siamo accorti. Due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Mi è dispiaciuto, ma ci sentiamo al telefono abbiamo un ottimo rapporto“.

Il famoso volto televisivo che, oltre ad Amici, è protagonista di tutti i pomeriggi Mediaset con Uomini e Donne, ha svelato ai media qualche dettaglio sulle puntate che andranno in onda. Ha poi dato una magnifica notizia che riguardano le ultime puntate. “La finale sarà a 4. Le ultime tre puntate richieste da Mediaset vedranno una grande festa, ci sarà un vincitore e vedrà la partecipazione a ragazzi che hanno già partecipato ad Amici. Parteciperà anche il vincitore dell’edizione attuale: ci saranno Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo, Sebastian. Poi altri”. E nella prima puntata? Il profilo ufficiale di Amici rende noto il nome dell’artista con cui duetterà Nyv!

Sarà un duetto da brividi: noi non vediamo l’ora!!