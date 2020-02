Maria De Filippi, rivelazione inaspettata ad Amici: c’entra il suo matrimonio con Maurizio Costanzo, le parole della conduttrice lasciano tutti a bocca aperta.

Ieri è andato in onda un’altra puntata speciale di Amici. A pochi giorni dal serale, che comincerà venerdì sera, è stata assegnata l’ultima maglia verde, che è andata a Martina Beltrami. La puntata, però, non è stata affatto semplice per la cantante, che prima dell’esame è stata messa davanti ad un video con alcune sue dichiarazioni molto pesanti contro Francesco Bertoli, che ha definito ‘una me**a’. Secondo lei, infatti, il suo collega non meritava di passare al serale. Il video è stato commentato da Maria De Filippi, che ha ‘bacchettato’ Martina, dicendole che se Francesco non le piace, non può definirlo con parole così brutte. “Così dicendo hai messo in dubbio il lavoro della commissione esterna che l’ha fatto passare al serale”, ha detto la conduttrice. Ma non è finita qui. Poco dopo la De Filippi ha fatto anche una rivelazione inaspettata sul suo matrimonio con Maurizio Costanzo, lasciando tutti a bocca aperta: andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo.

Amici, Maria De Filippi fa una rivelazione inaspettata sul matrimonio con Maurizio Costanzo: ecco le sue parole

Durante la puntata di Amici andata in onda ieri pomeriggio, Martina Beltrami ha ottenuto l’ultima maglia per il serale, ma prima è scoppiata in lacrime per aver ricevuto una ‘ramanzina’ da parte di Maria De Filippi. La conduttrice l’ha rimproverata per aver usato parole molto pesanti contro il suo collega Francesco Bertoli, e lei poco dopo si è rifiutata di esibirsi davanti alla commissione esterna per giocarsi l’ultima felpa verde. Maria l’ha convinta a cambiare idea, e per farlo, le ha rivelato alcune cose sul suo passato. “Quando ho cominciato a fare questo lavoro, dicevano che potevo farlo solo perché ero sposata con Maurizio. Era vero! Se non fossi stata sua moglie, non avrei mai avuto la possibilità di condurre un programma. Ma sapevo anche che se avessi fallito, mi avrebbero cacciato”, ha detto la De Filippi, aggiungendo che non ha mai fatto un dramma per queste cattiverie che dicevano su di lei, tanto non sarebbe servito a nulla, ma al contrario le ha usate per concentrarsi ancora di più e fare bene il suo lavoro, e ha consigliato alla giovane di fare lo stesso.

Martina ha pianto durante il discorso di Maria De Filippi e ha deciso poi di esibirsi, e questa si è rivelata la scelta giusta, visto che alla fine ha ottenuto l’ultimo posto libero per il serale. Siete d’accordo con la decisione della commissione?