Amici All Star: cos’è e quando andrà in onda il nuovo talent show targato Maria De Filippi.

Il serale di Amici 19 sta per iniziare. Questa sera, 28 febbraio 2020, partirà la prima puntata. Un’edizione ricca di novità, a partire dal giorno di messa in onda che sarà appunto il venerdì e non più il sabato. Ma la padrona di casa Maria De Filippi ha già pronte nuove sorprese per i telespettatori. Se il serale di questa edizione di Amici durerà solo sette puntate, infatti, ci saranno nuove prime serate, dedicate allo show Amici All Star. Si tratta di una versione del tutto nuova del talent show. Siete curiosi di scoprire chi saranno i protagonisti del nuovo programma di Canale 5? Ve lo sveliamo subito!

Amici All Star: dopo il Serale, al via la gara tra i Big del talent

Dopo Amici Celebrities, arriva una nuova versione del talent più longevo e amato della nostra tv. Si chiama Amici All Star e, come suggerisce in nome, vedrà protagoniste star della musica e del canto, quasi tutti provenienti proprio da Amici. Una gara tra ex, insomma, anche se non mancheranno personaggi provenienti da altri talent. Come Michele Bravi, diventato famoso grazie a X Factor. Insieme a lui, ad Amici All Star vedremo Enrico Nigiotti, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira. A loro si uniranno altri concorrenti, che non sono ancora resi noti, insieme al vincitore di Amici 19. Uno show che, come abbiamo detto, partirà proprio al termine del serale della nuova edizione del talent.

Un’altra interessante novità per Amici è, quindi, la versione ‘All Star’ che dovrebbe andare in onda proprio di venerdì sera, in seguito al serale dell’edizione 2020 del talent. Siete curiosi di scoprire tutte le novità del format targato Maria De Filippi? Non ci resta che attendere un po’…Le luci dei riflettori sono pronte per essere accese!