Amici, Luciana Littizzetto in collegamento svela un retroscena inedito su Loredana Berté: momento di ‘imbarazzo’ in diretta per la cantante.

La prima puntata del serale di Amici è appena cominciata e già non mancano le emozioni. Subito dopo l’ingresso di Maria De Filippi, infatti, sono arrivati in studio alcuni componenti delle ‘Sardine’, che hanno tenuto un discorso su alcuni temi di fondamentale importanza per la nostra società, dal bullismo, al razzismo, passando per l’omofobia, l’inquinamento e il surriscaldamento globale. Insomma, un momento davvero forte e intenso, che ha ottenuto gli applausi scroscianti del pubblico presente in studio. Poi si è passati alla gara. I concorrenti devono affrontare tre gironi di esibizioni, ognuno con una giuria diversa, alla fine dei quali non tutti riusciranno ad accedere alla seconda puntata. I giudici esterni sono Vanessa Incontrada, Loredana Berté, Tommaso Paradiso e Gabry Ponte. Una giuria di tutto rispetto, insomma, che si trova a dover votare durante la prima fase della serata. Prima di cominciare con le esibizioni, però, Maria De Filippi ha fatto un collegamento in diretta con Luciana Littizzetto, che ha intrattenuto per alcuni minuti il pubblico, svelando anche un inedito retroscena su Loredana Berté, che ha messo in ‘imbarazzo’ la cantante.

Amici, Luciana Littizzetto svela un retroscena inedito su Loredana Berté: ‘imbarazzo’ per la cantante

Il serale di Amici è finalmente cominciato e Maria De Filippi, per la prima serata, ha organizzato un collegamento in diretta con Luciana Littizzetto. La comica è intervenuta e ha intrattenuto il pubblico, parlando ancora una volta del suo infortunio, che la costringe a casa da diverse settimane. La Littizzetto ha raccontato di essere caduta mentre camminava in strada. A un tratto la telecamera ha inquadrato Loredana Berté che sorrideva alle battute della Littizzetto, e lei ha colto l’occasione per svelare un inedito retroscena sulla cantante: “Vedo Loredana che ride, anche perché lei ha fatto la stessa cosa mia. Quando è venuta a ‘Che Tempo che Fa’ è caduta nello studio”, ha raccontato Luciana, con la Berté che non si è fatta prendere dall’imbarazzo e ha annuito divertita.

Nessuno sapeva di questo retroscena su Loredana Bertè, ma tutti hanno sorriso divertiti durante il racconto della Littizzetto, che poi ha continuato a intrattenere tutti con le sue imperdibili battute, prendendo in giro Maria De Filippi, sua grande amica, e facendo conoscere al pubblico anche le sue ‘badanti’, come lei stessa le ha definite, che sono intervenute più volte durante il collegamento.