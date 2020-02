Guendalina Canessa senza intimo nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: la maglia è trasparente, si vede ‘tutto’.

Lei è una delle ex concorrenti del Grande Fratello più amate di sempre. Bella ma soprattutto dal carattere super frizzante, Guendalina Canessa è oggi una delle opinioniste fisse nei programmi di Barbara D’Urso. Ma non solo: è sui social che l’ex gieffina è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram ha ben 649 mila followers, con i quali ogni giorno condivide foto e video delle sue giornate. Foto che molto spesso non passano inosservate. Come quella pubblicata proprio qualche ora fa dalla Canessa. Si tratta di un selfie allo specchio, dove l’ex gieffina indossa una maglia bianca che lascia poco spazio all’immaginazione. Aderente e trasparente, sotto niente intimo! Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato il web.

Guendalina Canessa fa impazzire i fan: la maglia è trasparente, sotto niente intimo

Basta poco a Guendalina Canessa per fare impazzire i suoi numerosissimi fan di Instagram. Basta pubblicare uno scatto come quello apparso sul suo Instagram proprio poco fa. L’ex gieffina indossa una maglia bianca, molto aderente, che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Sotto, Guendalina non indossa biancheria. Gli occhi di tutti cadono lì. Siete curiosi di vedere la foto che ha ‘infuocato’ i fan? Ve la mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Guendalina ha letteralmente fatto impazzire i followers di Instagram con l’ultimo scatto pubblicato sui social. La maglia che indossa lascia intravedere un po’ troppo le sue notevoli forme ed è palese che l’ex gieffina non indossi biancheria. I fan hanno invaso il post di likes e commenti: tutti ricchi di complimenti per l’ex gieffina, che sa sempre come farsi notare! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!