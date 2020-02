Demi Lovato completamente senza trucco su Instagram: l’incredibile messaggio di Body Positive della cantante fa impazzire i Fan

Cantante e attrice di successo, Demi Lovato ha esordito come una delle stelle Disney, insieme ai suoi coetanei: Jonas Brothers, Selena Gomez e Miley Cyrus. Attualmente, non è solamente una cantante e attrice di successo, ma anche vera e propria icona nel mondo della moda e del beauty. Di origini messicane, irlandesi e italiane, la sua bellezza è frutto del mix di tutte queste culture, e si vede! La cantante è attivamente impegnata nel sociale, portavoce dell’organizzazione anti bullismo PACER, è apparsa in noti programmi televisivi americani per portare avanti la sua battaglia contro il bullismo, di cui lei stessa è stata vittima. Da stella della Disney a stella internazionale, il passo è stato breve, ma non senza complicanze. Nella vita della ragazza ci sono stati momenti decisamente bui, a partire dalla scomparsa dell’amato padre nel 2013 e i numerosi ricoveri in strutture specializzate per potersi disintossicare e avere supporto psicologico. Adesso pare che la cantante abbia superato questi momenti bui e si stia dedicando del tempo per sé, coinvolgendo sempre e comunque i suoi follower!

Demi Lovato completamente senza trucco: l’emozionante messaggio di body positive

La cantante negli ultimi anni ha trascorso moltissimi momenti bui, mettendo talvolta anche la sua vita in pericolo, ma fortunatamente ha deciso di farsi supportare e aiutare da strutture competenti. Dopo essersi ristabilita, la cantante pare aver ritrovato la serenità e negli ultimi tempi appare molto serena sui social. Sul suo profilo Instagram Ufficiale, ha deciso di dare il buon esempio a molte ragazza, mostrandosi così com’è senza filtri e senza ricorrere in ritocchini estetici o di photoshop. Tutto questo si ricollega alla sua associazione PACER contro la lotta al bullismo. Molte sono le donne, ma anche i ragazzi, derisi a causa del loro aspetto fisico, l’intento della cantante è quello di far comprendere a tutti questi ragazzi di non cedere nelle provocazioni, ma accettarsi così come si è.

Questa è una delle ultime foto pubblicate dalla cantante, in cui appare totalmente senza trucco e si dice super fiera di com’è, piena di lentiggini e con le fossette in viso! Questo, così come la foto in piscina in cui si mostra con un fisico morbido e la cellulite, sono esempi di Body Positive che non possono che far bene! Non ci resta che fare i nostri complimenti alla cantante per gli splendidi esempi che sta dando.