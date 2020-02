Chiara Ferragni becca Fedez in un momento molto ‘intimo’: il video ‘imbarazzante’ finisce su Instagram, il rapper è senza parole.

Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio una delle coppie più ‘social’ in circolazione. I due sono costantemente attivi sui propri profili, e condividono ogni singolo momento della loro giornata, da quelli che trascorrono in famiglia con il piccolo Leone, a quelli in cui lavorano. Non mancano anche foto e video delle loro vacanze da urlo, e spesso anche momenti ‘intimi’ di coppia. I loro fan, e parliamo di milioni di persone, possono davvero sapere tutto dei propri beniamini e questo li fa sentire molto vicini a loro. I ‘Ferragnez’, tra l’altro, sono molto aperti con i followers e mostrano la loro vita senza filtri, anche gli scherzi che si fanno a vicenda o addirittura i momenti più ‘imbarazzanti’. Insomma, la loro è una vita decisamente ‘social’ e poco fa hanno condiviso con i fan una situazione davvero ‘particolare’. Chiara ha beccato Fedez in un momento decisamente ‘intimo’ e il video è finito sul profilo Instagram del rapper: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Fedez e Chiara Ferragni, lei lo becca in un momento ‘intimo’: “Scusa, non lo sapevo”, video ‘imbarazzante’

Fedez e Chiara Ferragni hanno una grande complicità e amano scherzare insieme e prendersi in giro. Il loro è in rapporto davvero invidiabile, che fa impazzire i fan. Spesso pubblicano sui loro profili video divertenti, con siparietti imperdibili di coppia, in cui si stuzzicano a vicenda. Poco fa, nelle storie di Fedez, è venuto fuori un momento davvero ‘intimo’. Il rapper infatti è stato ‘beccato’ dalla moglie mentre era in bagno, seduto sul gabinetto, a fare i suoi bisogni. L’influencer è entrata per fare le sue cose ed è rimasta in bagno con il marito, lasciando lui senza parole. Fedez a quel punto ha subito immortalato il momento con un video, per condividere il suo ‘imbarazzo’ con i followers: “Ma anche a voi capita che vostra moglie entri in bagno mentre fate la ca**a? Io non lo so!”, esclama il rapper con tono anche ironico. Chiara, che è di spalle a lavarsi, non si lascia scalfire minimamente dalle sue parole, e risponde: “Ah scusa amore, non sapevo cosa stessi facendo”, continuando poi tranquillamente a fare le sue cose.

Il video è davvero esilarante e imperdibile e ha fatto impazzire i fan della coppia, che ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile complicità e il suo rapporto saldo, addirittura a prova di ‘bagno’!