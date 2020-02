GF Vip, Teresanna Pugliese sbotta contro un concorrente: “La tua umiltà dove arriva?”; ecco cosa è accaduto nella Casa!

Un’edizione davvero scoppiettante, quella in corso del Grande Fratello Vip. La versione del reality dedicata ai personaggi famosi è giunta alla sua quarta edizione e, quest’anno, Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero stellare. I colpi di scena, nella Casa più spiata della tv, sono davvero all’ordine del giorno. Come le liti! Dopo quella accesissima tra Antonella Elia e la nuova arrivata Valeria Marini, una nuova discussione ha infiammato gli animi. A ‘scontrarsi’ sono stati Antonio Zequila e Teresanna Pugliese, l’ex protagonista di Uomini e Donne. Le scintille sono nate a causa della prova di recitazione per la quale i vip si stanno preparando questa settimana. A far esplodere Antonio è stata una frase di Adriana Volpe, che ha sottolineato come Paola Di Benedetto e Sara Soldati non volessero essere nel gruppo con Zequila. A questo punto, Zequila si rifiuta di recitare e si propone come aiuto regista di Fabio Testi. La sua decisione infastidisce Teresanna, che interviene prontamente. Nasce una discussione dai toni molto accesi! Scopriamo cosa si sono detti.

GF Vip, Teresanna Pugliese sbotta contro un concorrente: la discussione con Antonio Zequila

Discussioni a non finire, nella casa più famosa della tv. A scaldare gli animi, stavolta, ci ha pensato la prova di recitazione. Alla quale Antonio Zequila non vuole più partecipare: “Io non sono all’altezza di recitare con questi attori, non sono capace!”, dichiara il concorrenti ironicamente. Zequila non ha gradito alcune decisioni delle ragazze della casa in merito alle divisioni dei gruppi di attori, preferendo così tirarsi fuori dalla prova. Un gesto che non è piaciuto a Teresanna, che ha sbottato: “Ma la tua umiltà e la tua professionalità dove arrivano? Qua non stiamo facendo nessun film, questo è un gioco. Il tuo curriculum ce l’hai sfilato ogni giorno, lo conosciamo ma è un gioco, dobbiamo farlo tutti!”. Ma Zequila non sembra placarsi, e invita la napoletana a moderare i toni: “Abbassa la voce, non mi devi urlare in testa!“. Dopo un po’ spiega il motivo della sua decisione: “Non mi piace ascoltare certe cose: Adriana ha detto Sara e Paola non vogliono recitare con Antonio. Per me non c’è problema, faccio l’aiuto regista. Non lo so fare l’attore, sono un cane come attore!”

Insomma, gli animi sono davvero accesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Che non andrà in onda questa sera, venerdì 28 febbraio, ma solo di lunedì. Cosa ci aspetta per la grande diretta di lunedì sera? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo! Stay Tuned!