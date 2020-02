GF Vip, violenta lite in casa: Antonella Elia alza le mani su Valeria Marini

GF Vip, in casa esplode una lite violenta: Antonella Elia e Valeria Marini arrivano alle mani e costringono gli altri a intervenire, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip, che negli ultimi giorni è teatro di tantissimi scontri e liti furiose. Da quando ci sono stati nuovi ingressi, infatti, gli equilibri sono cambiati e non è facile crearne di nuovi. La new entry Sara Soldati, ad esempio, ha fatto girare la testa ad Antonio Zequila. Lei, però, non vuole più di un’amicizia e l’attore ha fatto i conti con i commenti degli altri inquilini, in particolare quelli di Paola Di Benedetto, con cui ha avuto un durissimo scontro. Nervi tesi anche per Antonella Elia, che sembra non aver proprio digerito l’entrata di Valeria Marini. Le due si sono già ‘beccate’ ieri, ma poco fa hanno decisamente alzato i toni con una violenta lite, durante la quale sono finite quasi alle mani. La Marini, furiosa, è arrivata anche a chiedere la squalifica della sua ‘compagna’: ecco cos’è successo.

Valeria Marini è arrivata nella casa del Grande Fratello lunedì sera, in veste di nuova concorrente. La soubrette era stata già ospite del programma alcune settimane fa e si era scontrata prima con Rita Rusic e poi anche con Antonella Elia. Ora la Rusic non è più in gioco, ma Antonella sì, e la tensione nella casa è palpabile. Poco fa, infatti, è scoppiata una lite piuttosto furiosa, per un gesto di Valeria che ha fatto perdere le staffe alla Elia, tanto da farle usare addirittura le mani. Mentre la Marini parlava con Aristide e Antonio Zequila della prova imposta dal Grande Fratello questa settimana, ha sventolato davanti al viso di Antonella Elia un Rosario che aveva in mano.

A questo punto la showgirl non ci ha visto più e l’ha spintonata: “Mi hai rotto i cog***ni! Pensi che sia un’indemoniata?”, le ha urlato contro, mentre alcuni concorrenti provavano a tenerla ferma. “Mi hai messo le mani addosso! Grande Fratello, hai visto?”, ha replicato con forza la Marini, cercando anche il consenso degli altri. “Mi hai dato una botta sul petto, sei pazza”, ha urlato poi Valeria. “Tanto hai tutta plastica, non senti niente”, le ha risposto Antonella, che è stata poi allontanata da Fabio Testi.

I toni tra Antonella e Valeria si sono alzati molto e quest’ultima ha più volte ripetuto che secondo lei la Elia deve essere squalificata, perché ha usato le mani. Voi da che parte state?