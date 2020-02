Per la sua ospitata ad Amici, Alessandra Amoroso ha indossato un fantastico vestito super aderente, ma sapete il prezzo? Ecco tutti i dettagli.

Per la prima puntata di Amici 19, Maria De Filippi ha pensato bene di regalare un vero e proprio spettacolo al suo tanto caro ed affezionato pubblico. E, guardando con attenzione i dati auditel dei programmi tv di venerdì 28 Febbraio, possiamo affermare che ci è riuscita davvero alla grande. Merito, senza alcun dubbio, delle diverse performances di ciascun concorrente in gara, ma anche dei numerosi e famosissimi personaggi che si sono esibiti sul palco del talent. Non soltanto, quindi, Al Bano e Romina, Ghali, Emma Marrone e tanti altri ancora, ma anche Alessandra Amoroso. Sulle note de ‘Immobile’, l’ex vincitrice del talent di ben dieci anni fa ha incantato tutti. Certo, per la sua bravura ed esibizione con Jacopo, ma anche per la sua bellezza. A proposito, sapete il prezzo del fantastico vestito super aderente indossato per l’occasione? No? Ecco tutti i dettagli.

Alessandra Amoroso, il prezzo del vestito super aderente per Amici 19

A qualche minuto di distanza dalla esibizione di Emma Marrone, ha fatto il suo ingresso nello studio di Amici 19 Alessandra Amoroso sulle note de ‘Immobile’. La performance della cantante sarda e di Jacopo non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, per la perfetta sintonia instauratosi tra i due giovani cantanti, ma anche per la bellezza della dolce Amoroso. Con un fantastico vestito super aderente di color carne, l’ex vincitrice del medesimo talent di Canale 5 ha incanto davvero tutti. Ecco. Siete curiosi di saperne il prezzo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Stando a quanto trapelato dal sito web Fanpage, sembrerebbe che il vestito apparterrebbe ad una nota marca di abbigliamento italiana. E che, da quanto viene riportato, costerebbe addirittura 1950 euro. Ma non è affatto finita qui. Perché, per rendere ancora più delizioso il tutto, Alessandra ha indossato un paio di sandali in pelle che, invece, costerebbero 615 euro. Insomma, un look davvero da urlo, no?