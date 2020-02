Ospiti della puntata di sabato 29 Febbraio di C’è Posta per Te sono stati Pio ed Amedeo che hanno voluto fare una richiesta ‘particolare’ a Belen e Stefano.

Dopo l’incredibile prima puntata di Amici 19, rivediamo Maria De Filippi sul piccolo schermo al timone della settima puntata di C’è Posta per Te. Puntata che, così come tutte le altre, è stata davvero imperdibile. Non soltanto, badate bene, per le numerose ed emozionanti storie che la padrona di casa è solita leggere e raccontare, ma anche per i diversi ospiti pensati per questo appuntamento. Chi sono? Pio ed Amedeo che hanno mandato la loro posta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed, infine, Gonzalo Higuain. Ecco. I primi ad entrare in studio sono stati proprio loro: i comici pugliesi. Che, accompagnati da Gabriele, hanno dato origine ad uno spettacolo davvero imperdibile. Il fratello di Amedeo, infatti, vorrebbe che la giovane coppia gli faccia da testimoni. Hanno accettato l’argentina e il bel napoletano? Ecco tutti i dettagli.

Pio ed Amedeo a C’è Posta per Te con Gabriele: la richiesta a Belen e Stefano

L’inizio della settima di C’è Posta per Te, ammettiamolo, è stata davvero imperdibili. I primi ospiti ad entrare nello studio sono stati Pio ed Amedeo. Che, in compagnia di Gabriele, hanno inviato la loro posta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Così come l’edizione scorsa, durante la quale Mario Balotelli ha acquistato una fantastica macchina per il giovane Gabriele, quest’anno il comico pugliese ha una richiesta davvero ‘particolare’ da fare alla coppia: fare da testimoni al fratello di Gabriele. Il siparietto che ci hanno regalato, c’è poco da fare, è stato più che incredibile. Sia che i due pugliesi che Belen e Stefano sono stati davvero simpaticissimi. Da una parte, le battute di Pio ed Amedeo hanno fatto ridere davvero tutti. Dall’altra parte, invece, la bellezza e la sintonia ritrovata tra l’argentina e il napoletano hanno fatto sognare.

Ecco. La coppia non ha affatto esitato ad accettare la ‘particolare’ richiesta della coppia di comici pugliese e del giovane Gabriele. Belen e Stefano, infatti, hanno accettato di partecipare all’acquisto di cucina, bomboniere ed anelli. Il tutto per un costo che si aggira, pensate, a circa 20 mila euro. Ma cosa avrà risposto la dolce fanciulla? Tutto è andato alla grande, pensate. Giorgia ha accettato la proposta. E, molto presto, convolerà a nozze con il suo Gabriele.

Il botta e risposta con Belen

Nel mentre faceva vedere la cucina appena acquistata, Belen ha esclamato: ‘Tanto dopo si cambia’. Immediata è stata la risposta di Amedeo. Che, senza troppi peli sulla lingua: ‘Non siamo abituati a tanto ricchezza’. Facendo un chiaro riferimento al successo della coppia. Anche l’argentina, però, non ha perso occasione di rispondere. Che, spiazzando tutti, ha detto: ‘Hai fatto tanti soldi pure tu, c****o’.