Amici 19, un ballerino del programma ha detto ‘addio’ alla fase del Serale a pochi istanti dall’inizio della prima diretta: chi è.

Venerdì 29 Febbraio è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 19. Dopo più di cinque mesi tra i banchi di scuola, i dieci talenti scelti dalla commissione esterna hanno avuto la possibilità di esibirsi con i loro beniamini e non davanti ad una giuria davvero stellare. Tuttavia, a pochi istanti dalla diretta, gli appassionati del programma hanno ricevuto una spiacevole notizia: uno dei ballerini, infatti, ha detto ‘addio’ allo show. Ebbene si. Mancavano davvero pochi minuti alla prima diretta del programma quando, sul suo canale social ufficiale, il professionista in questione ha fatto quest’annuncio inaspettato ai suoi fan. Ma di quale ballerino parliamo? E, soprattutto, per quale motivo ha preso questa decisione? Tranquilli, vi racconteremo tutto nel minimo dettaglio.

Amici 19, ballerino professionista dice ‘addio’ al Serale: chi è lui

Un annuncio davvero inaspettato quello di Marcello Sacchetta a pochi istanti dalla prima puntata di Amici 19. Sul suo canale social ufficiale, il ballerino professionista secolare dello show ha, infatti, annunciato di aver detto ‘addio’ al serale del talent. ‘Quest’anno non ballerò. È stata una scelta mia in base ad una serie di valutazioni’, così inizia la ‘confessione’ del napoletano per i tutti i suoi sostenitori. Svelando, tra l’altro, quanto sia stato importante per lui e per la sua carriera far parte di questo immenso talent. ‘È una decisione a cui sto pensando da tempo’, continua Marcello nel tentativo di spiegare per quale motivo, nel corso del pomeridiano del sabato, è stato visto pochissime volte esibirsi con i singoli studenti. Certo, tantissime volte è stato l’autore di coreografie molto importanti per ciascun concorrente del programma, ma al momento il bel Sacchetta ritiene che sia giusto fermarsi un attimo.

Certo, questo non sarà affatto un addio al programma in sé. Come rivela il diretto interessato, Marcello continuerà ad essere il conduttore della striscia quotidiana su Real Time. E, soprattutto, non appenderà affatto le scarpette al chiodo. Ma, al momento, questa è la sua decisione. Cosa succederà? Lo scopriremo.