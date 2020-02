Nella casa del GF VIP, Paolo Ciavarro ha abbracciato Fernanda Lessa la quale si è lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio. Ecco cosa è accaduto questa mattina nella casa di Cinecittà.

La casa del Grande Fratello VIP sta facendo un gran rumore: non mancano le tensioni, soprattutto tra Antonella Elia e Valeria Marini che già una volta hanno avuto una pesantissima lite. La cosa più importante e che attira ancor di più l’attenzione è l’affetto che unisce molti dei concorrenti lì presenti nella casa più spiata d’Italia. Paolo Ciavarro nei giorni scorsi ha dovuto salutare non solo uno dei suoi più cari amici, Andrea Montovoli, ma anche la sua nuova fiamma conosciuta nel reality, Clizia Incorvaia. Poche ore fa il giovane romano si è lasciato andare in un abbraccio con la sua amica e coinquilina Fernanda Lessa la quale però non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

GF VIP, Fernanda Lessa scoppia in lacrime: momento molto toccante con Paolo Ciavarro

La concorrente del Grande Fratello VIP, Fernanda Lessa, ha voluto sfogarsi tra le braccia di Paolo Ciavarro. La brasiliana spesso mostra nella casa più spiata d’Italia il suo lato estremamente sensibile: proprio per questo motivo questa mattina si è lasciata andare ad un lungo pianto.

Paolo Ciavarro l’ha abbracciata e con la canzone di sottofondo degli Snow Patrol, la Lessa non è riuscita a trattenersi: è scoppiata in un lungo pianto liberatorio. E’ stato un momento molto toccante, di intensa felicità e complicità. E’ stato infatti il romano a far notare la bellezza del momento quando, una volta staccatosi dalla brasiliana, le ha detto: “Queste lacrime sono belle, sono lacrime d’amore“. Una piccola parte del video l’ha pubblicato il profilo ufficiale del reality su Instagram: