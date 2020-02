Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme? L’indiscrezione svela tutto sulla coppia di cantanti.

Loro formano una delle coppie più amate degli ultimi anni. Parliamo di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, due tra le voci più belle del panorama musicale italiano. Ma la domanda che in tanti si pongono, negli ultimi tempi, è la seguente: Gigi ed Anna stanno ancora insieme? Dopo la crisi di qualche anno fa, i due sembravano aver ritrovato la loro armonia. Ma, negli ultimi mesi, una nuova voce di crisi impazza sui giornali di gossip. Voce che i diretti interessati, per ora, non hanno né confermato né smentito. Ma l’ultima indiscrezione è stata lanciata proprio da Spy: secondo la rivista, Anna avrebbe lasciato la casa dove vive con Gigi. Scopriamo di più.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno ancora insieme? La coppia sarebbe di nuovo in crisi

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono di nuovo in crisi? Secondo le fonti di Spy si! Secondo quanto riportato dalla rivista, la coppia sta vivendo un nuovo periodo no, che avrebbe spinto Anna a fare i bagagli e lasciare la casa che condivide con l’artista napoletano. Secondo Spy, la Tatangelo si sarebbe rifugiata nell’appartamento a Roma dove già qualche anno fa si era trasferita, per via della prima crisi con Gigi. Insomma, la coppia sembra non trovare pace. Ma quale sarebbe il motivo della nuova crisi di coppia? Di ufficiale, ovviamente, non c’è nulla. Ma la lontananza tra i due, presi dai rispettivi impegni lavorativi, potrebbe aver inciso molto sulla loro tranquillità sentimentale.

Spy, inoltre, racconta che Anna, negli ultimi giorni, si sarebbe fatta vedere in giro in un locale dove spesso è presente Gigi, ma nell’unico giorno in cui il cantante napoletano non c’era. Un gesto che Gigi non avrebbe apprezzato. Insomma, è davvero finita, ( di nuovo) tra i due cantanti? In attesa di scoprire nuovi sviluppi sulla coppia, a voi piacciono Gigi ed Anna insieme?