Grande Fratello Vip, scoppia una discussione accesa in cucina: “Non te ne rendi conto!”, ecco cosa è accaduto nella Casa.

È accaduto davvero di tutto, negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’entrata di Valeria Marini nel reality più spiato d’Italia, gli animi si sono davvero accesi. In particolare, Antonella Elia non sembra andare proprio d’accordo con la nuova arrivata, che di certo non le manda a dire. Ma le liti tra le due bionde showgirl non sono state le uniche della settimana. Anche Teresanna Pugliese, nella giornata di ieri, ha avuto una discussione con Antonio Zequila, per via di alcune incomprensioni durante la prova di recitazione. Dopo la lite, i due oggi hanno deciso di chiarire, dando vita a una discussione molto accesa in cucina. La napoletana spiega ad Antonio cosa le dà particolarmente fastidio nei suoi atteggiamenti. Scopriamo cosa è successo.

Grande Fratello Vip, scoppia una discussione accesa in cucina: Teresanna e Antonio Zequila provano a chiarirsi

Antonio Zequila e Teresanna Pugliese, nuova rivalità in arrivo? Dopo la lite dell’altro giorno, i due hanno deciso di spiegare le proprie ragioni, dando vita a una discussione in cucina. Discussione durante la quale Teresanna non le manda affatto a dire: “Da quasi 14 giorni in questa casa ti ho sentito sempre dire “io ho fatto, io ho detto, tu chi sei, tu che hai fatto, il mio curriculum…” forse non te ne rendi conto!”. Teresanna spiega il motivo per cui, il giorno prima, è sbottata, ma Antonio precisa che la napoletana non ha assistito a quanto accaduto prima della discussione: Adriana Volpe aveva riferito a Zequila che Sara e Paola non volevano recitare con lui. Ma la Pugliese specifica che, al di là di questo episodio specifico, non apprezza molto la ‘competizione’ che Antonio crea con gli altri, soprattutto con i concorrenti molto più giovani di lui. Zequila, dal suo canto, si difende spiegando che Teresanna, essendo entrata dopo, non conosce tante discussioni e retroscena avvenuti nella casa: “Io competizione? Sono altre persone che sono competitive con me. Io metto sempre pace, e faccio sempre io passi avanti”.

“Quindi la situazione attuale è che siamo litigati?”, chiede Teresanna in chiusura. “No macché, sei tu che all’inizio eri più simpatica con me!”. Zequila spiega che si è allontanato da Teresanna dopo l’ ‘uscita poco piacevole, secondo lui, durante la lite per le prove. Cosa ne dite, Teresanna e Antonio avranno chiarito davvero? Non ci resta che attendere le prossime news dalla Casa più amata della tv! Stay Tuned!