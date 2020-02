Amici 19, Martina Beltrami dopo l’eliminazione dal talent ieri sera si mostra su Instagram: pace fatta con Francesco Bertoli?

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, con un cast davvero eccezionale. La serata è stata infatti ricca di colpi di scena e di ospiti davvero illustri, ma se i momenti belli sono stati tanti, anche quelli meno piacevoli non sono stati da meno. Ieri sera infatti le eliminazioni sono state ben due! Due allievi hanno avuto l’occasione di esibirsi, ma non abbastanza da farsi conoscere dai giudici e magari conquistare il loro favore. La prima eliminata della serata è stata Martina Beltrani, che ha avuto però il piacere di duettare con Jay-Ax. La ragazza nelle scorse settimane aveva molto sofferto per potersi guadagnare un posto tra gli allievi del serale, aggiudicandoselo in extremis solo all’ultima puntata del pomeridiano. La delusione per l’eliminazione è stata ovviamene tanta, ma questo non le ha impedito di scrivere un bellissimo messaggio su Instagram e mostrarsi con qualcuno davvero speciale…. Scopriamo insieme qualcosa in più.

Amici 19, Martina Beltrami dopo l’eliminazione: pace fatta con Francesco?

“E come tutte le cose belle che iniziano, prima o poi si arriva anche a una fine. È stato un percorso intenso, difficile, pieno di emozioni belle, brutte; pieno di lacrime ma anche momenti felici (giuro). Sono arrivata in questa scuola con la mia chitarra e un biglietto per Torino-Roma, completamente al buio. E oggi sono qui. Con le mie forze, con le vostre, quelle della mia famiglia, dei coach e di tutte le persone che mi sono state accanto in questi mesi. Non è stato decisamente un finale con il botto, ma questo è solo l’inizio.

Cara me, prendi tutto il buono di questa esperienza, prendi le persone fantastiche che ti porterai per sempre, prendi anche il brutto che ti aiuterà a crescere.

Cara me, ti devo davvero tanto.

Grazie a tutti.” Scrive così Martina dopo l’eliminazione, augurandosi di arrivare lontano ed essere tanto felice, ma non è l’unica cosa che i fan hanno notato.

Stessa sorte è toccata a Francesco, che è stato il secondo eliminato della serata e un dettaglio non è passato inosservato. Martina e Francesco che nelle scorse settimane si erano più e più volte scontrati scambiandosi anche parole molto dure, ieri sera si sono ripresi a letto, dopo la fine della puntata. I due ragazzi sembrano molto più sereni e con una particolare complicità, che fino ad ora non avevamo avuto la possibilità di vedere. Che abbiano fatto pace?