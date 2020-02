Riprogrammazione palinsesto Rai: ecco quali saranno i nuovi giorni di trasmissione delle principali serie tv in onda in prima serata

Come spesso accade nel mondo della televisione, le programmazioni televisivi non sono sempre adatte per fasce d’orario e/o per share. In questi casi i palinsesti possono decidere di effettuare qualche piccola variazione, per riuscire a dare una buona visibilità a tutti i loro programmi. Questo è quello che sta accadendo negli ultimi giorni in casa Rai. A partire dalla prossima settimana, infatti, il palinsesto ha deciso di adottare una nuova griglia di programmazione di cui tra poco vi andremo a parlare. Inutile dirvi che questa mossa, potrebbe dividere i telespettatori a metà, tra quelli che potrebbero non vedere di buon occhio questi cambiamenti e chi invece potrebbe accettare volentieri queste variazioni, ritenendole più convenevoli. Da quanto si evince dalle programmazioni, i principali spostamenti interesseranno le grandi serie tv in onda in prima serata. Quindi andiamo a scoprire insieme questa nuova griglia.

Riprogrammazione palinsesto Rai: variazioni dal 2 marzo 2020

Adesso andiamo ad illustrarvi giorno per giorno quelli che saranno i programmi dei principali canali Rai: Rai 1, Rai 2, Rai 3.

Domenica:

Rai 1 21:25: ‘La vita promessa – Stagione 2’: le vicende di Donna Carmela (Luisa Ranieri) continuano ad appassionare i telespettatori. Rai 2 21:05: ‘Che Tempo che Fa’ Rai 3 21:20: ‘Amiche da Morire’ film commedia

Lunedì:

Rai 1 21:25: ‘L’amica Geniale 2 – Il Ritorno’ Rai 2 21:20: ‘Hawaii Five-O 9 – Addio’ Rai 3 21:20: ‘Presa Diretta’

Martedì:

Rai 1 21:25: ‘Don Matteo 12 – Episodio 7 Non rubare’ Rai 2 21:20: ‘Pechino Express – La stagione dell’oriente’ Rai 3 21:20: ‘Cartabianca’

Mercoledì:

Rai 1 20:30: Coppa Italia – Juventus vs. Milan Rai 2 21:20: ‘Il Cacciatore 2 – Non me ne sono mai andato’ Rai 3 21:20: ‘Chi l’ha visto’

Giovedì:

Rai 1 20:30: Coppa Italia – Napoli vs. Inter Rai 2 21:20: ’90 minuti in paradiso’ Rai 3 21:20: ‘Carol’

Venerdì:

Rai 1 21:25: ‘La Corrida’ Rai 2 21:20: ‘The Good Doctor’ Rai 3 21:20: ‘Grace di Monaco’

Per ora sono quindi queste le modifiche apportate dal palinsesto Rai, non ci resta che aspettare per sapere se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori variazioni. Probabilmente molte di queste variazioni sono state effettuate per dare maggior spazio alle competizioni di Coppa Italia che ormai è entrata nel vivo e tra pochi scontri potrà decretare il vincitore di quest’anno. Variazioni che però non hanno portato alla cancellazione delle più amate serie tv degli italiani, come ‘Il Cacciatore’ spostato al mercoledì e ‘The Good Doctor’, inserito invece al venerdì in contemporanea alla ‘Corrida’ su Rai 1.