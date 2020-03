‘Live’, confronto in diretta tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso dopo lo scontro della scorsa settimana: il gesto del critico d’arte spiazza la conduttrice.

La puntata di questa sera di ‘Live – Non è la D’Urso’ è davvero scoppiettante, come del resto accade tutte le settimane. Barbara D’Urso ha invitato in studio tanti ospiti per parlare prima di tutto del Coronavirus e di come si sta affrontando l’argomento sui social. Sono intervenuti, infatti, anche alcuni influencer che con le loro dichiarazioni sul tema hanno scatenato polemiche sul web, Elisa De Panicis su tutti. La conduttrice si è collegata anche in diretta con Heather Parisi e suo marito, che hanno spiegato come sta proseguendo la situazione a Hong Kong, dove loro vivono stabilmente da tempo. In studio, poi, c’è stato un acceso faccia a faccia tra Nina Moric e la mamma di Luigi Mario Favoloso, ma soprattutto è arrivato Vittorio Sgarbi, che ha avuto un confronto con Barbara D’Urso dopo la furiosa lite della scorsa settimana, sempre in diretta a ‘Live’. Il critico d’arte ha fatto un gesto che ha spiazzato la conduttrice e tutto il pubblico: ecco di cosa si tratta.

‘Live’, confronto tra Barbara D’urso e Vittorio Sgarbi dopo la lite della scorsa settimana: ecco cos’è successo

Stasera Vittorio Sgarbi è tornato a ‘Live – Non è la D’Urso’ per avere un confronto con Barbara D’Urso dopo la furiosa lite della scorsa settimana. I due, lo ricordiamo, domenica scorsa si sono scontrati in maniera davvero violenta in studio, con parole molto pesanti, tanto che la conduttrice alla fine ha invitato il suo ospite a uscire dallo studio. Questa sera la D’Urso ha dato la possibilità al critico d’arte di tornare in diretta per un chiarimento e lui l’ha spiazzata con un gesto inaspettato. Insieme a Sgarbi, infatti, è entrata una persona che ha consegnato alla conduttrice un enorme mazzo di rose rosse, che lei ha accettato con piacere. “Forse ho sbagliato”, ha detto Vittorio Sgarbi, “Le rose rosse implicano un rapporto sentimentale”. Il critico ha parlato per alcuni motivi spiegando le sue ragioni e dicendo che c’è stato solo un malinteso tra lui e la D’Urso e che si è trattato solo di un grande fraintendimento, e ha aggiunto che lui ha alzato i toni ma che lei ha fatto lo stesso, cacciandolo fuori dallo studio.

Barbara D’Urso ha ascoltato il discorso del suo ospite in silenzio e poi ha accettato le sue scuse, anche se non sono state del tutto esplicite, spiegando il suo punto di vista sulla cosa. Secondo voi rivedremo Vittorio Sgarbi a ‘Live’?