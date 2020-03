‘Live – Non è la D’Urso’, Vittorio Feltri furioso in diretta con Barbara D’Urso: “Non sto qui a fare il buffone”, ecco cos’è successo con la conduttrice.

La puntata di questa sera di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stata veramente piena di sorprese e colpi di scena, e come sempre non sono mancate le tensioni. Tutto è cominciato con l’argomento più caldo del momento, ovvero l’emergenza Coronavirus, con tanti ospiti che hanno espresso il proprio pensiero sulla psicosi che si è diffusa in Italia. In collegamento da Hong Kong anche Heather Parisi e il marito, che hanno invece spiegato la situazione nella loro città. Non è stata una puntata semplice per Barbara D’Urso, che dopo questo momento di cronaca, ha affrontato anche Vittorio Sgarbi dopo la furiosa lite della settimana scorsa. Il critico d’arte ha fatto un gesto per la conduttrice e ha trovato un chiarimento con lei. Ma non è finita qui. Dopo l’uscita di Sgarbi è stata la volta di Asia Argento, che ha affrontato in collegamento da casa cinque personaggi del mondo della tv e del giornalismo sul caso Harvey Weinstein, appena condannato per stupro. L’attrice ha dovuto ancora una volta spiegare le sue ragioni e giustificare la scelta di non denunciare il regista immediatamente dopo le violenze che dice di aver subito. Contro di lei, tra gli altri, il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che ha avuto anche un forte battibecco con Barbara D’urso: ecco cos’è successo in diretta.

La puntata di ‘Live – Non è la D’urso’ ha regalato anche stasera un momento di particolare tensione. In studio sono arrivati Vittorio Feltri, Giuseppe Cruciani, Lory Del Santo e altri ospiti, che hanno avuto un confronto con Asia Argento sul caso Harvey Weinstein. L’attrice ha parlato della sua esperienza con il regista, mostrandosi soddisfatta per la sua condanna, ma è stata attaccata dagli ospiti in studio, che non sono convinti del suo racconto. Tra questi c’era anche Vittorio Feltri, che ha prima ascoltato Asia e poi ha cercato di replicare, ma è stato subito interrotto dall’attrice ed è andato su tutte le furie, minacciando di abbandonare lo studio se non gli fosse stata data da Barbara D’urso la possibilità di parlare. “Non vengo qui a fare il buffone. Già mi avete fatto stare come un cog***ne qua fuori ad aspettare dalle 22.15 “, ha sbottato il giornalista.

A questo punto la conduttrice gli ha chiesto di calmarsi, dicendo che al massimo avrebbe dovuto prendersela con la segreteria del programma, che lo ha convocato presto, non con lei. “Io non faccio parte della segreteria”, ha detto la D’Urso, che ha cercato di stemperare la tensione con qualche battuta, riuscendo alla fine a far calmare il suo ospite.