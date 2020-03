Elisabetta Gregoraci irresistibile in intimo: lo scatto infiamma il web

Elisabetta Gregoraci irresistibile in intimo blu di ritorno dalle vacanze in montagna: lo scatto super piccante infiamma il web

Elisabetta Gregoraci è certamente una delle Showgirl più amate del panorama televisivo Italiano. Ultimamente l’abbiamo vista festeggiare con amici, parenti e l’ex marito Flavio Briatore il suo compleanno, con un party davvero i grande stile, a cui non mancava davvero nessuno, anche se certamente la presenza più importante era quella dell’amato figlio Nathan. Dopo i festeggiamenti in grande stile, la donna si è concessa un po’ di svago e relax insieme al figlio, a St. Moriz. La nota località sciistica ha regalato degli attimi davvero gioiosi alla coppia madre figlio, che sono sempre inseparabili e molto legati. Il bambino, nato dall’amore con Flavio Bratore, è certamente uno dei doni più grandi che la donna abbia ricevuto dalla vita, come anche lei stessa ha spesso dichiarato. Ma ovviamente la Gregoraci, oltre ad essere super impegnata a fare da mamma, è anche una conduttrice e modella molto apprezzata nel mondo dello spettacolo. Attualmente il lavoro da modella assorbe quasi tutto il suo tempo, in attesa di tornare al timone di qualche nuovo programma tv. Molti sono stati i servizi fotografici a cui ha preso parte nelle ultime settimane, e molti di questi sono stati decisamente piccanti, come quello che ha pubblicato oggi sul suo profilo ufficiale Instagram.

Elisabetta Gregoraci non ha occhi che per il figlio Nathan, e tra una vacanza insieme, e i vari impegni da mamma, la donna è anche super impegnata con il lavoro. Una vita ricca di impegni, che le assorbono moltissimo tempo. Ultimamente i servizi fotografici a cui ha preso parte sono stati molto, e non solo per l’abbigliamento, ma anche per la biancheria e i costumi. E’ di oggi uno scatto decisamente hot, che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo instagram. La donna appare con una capigliatura impeccabile, leggermente mossa, il trucco è leggero. Indossa un bellissimo completino intimo blu, con ricami e pizzi, il tutto abbinato a una vestaglia trasparente color rosa lasciata aperta, che mette in bella mostra tutte le curve della modella.

Inutile dirvi che ovviamente il web ha più che apprezzato lo scatto della donna, tempestando la foto non solo di like, ma anche di commenti, tutti più che positivi ovviamente!