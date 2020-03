Emily Ratajkowski fotografata in bagno senza vestiti mentre si trucca: primo piano da urlo del lato b, Instagram è letteralmente in fiamme

Emily Ratajkowski continua a far parlare di sé, con la sua bellezza disarmante e il carattere decisamente carismatico. La modella nelle ultime settimane è molto impegnata con le Fashion Week, prima a Milano in cui l’abbiamo vista alle prese con le sfilate e gli eventi dello showbiz che l’hanno vista particolarmente attiva sui social network. Sappiamo bene che Emily è una vera e propria maestra della seduzione, basti pensare ai tanti scatti bollenti che la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram Ufficiale, o ancora alla linea di gioielli che porta la sua firma. Già, perché dopo la linea di costumi decisamente molto versatili e super sensuale, che lasciano ben poco all’immaginazione, la bella Ratajkowski ha iniziato a produrre anche una linea di gioielli particolarmente sensuali. Vediamo delle forme di donne nude, in oro stilizzato, impreziositi con piccole pietre preziose, donne dal profilo prosperoso e davvero elegante. Ma non solo… La stessa Emily nelle ultime ora ha ben pensato di darci un piccolo assaggio di quella che sarà la prossima collezione di costumi che sta producendo.

Emily Ratajkowski in bagno senza vestiti: primo piano da urlo, Instagram è in fiamme

Bellissima e secondo molte ragazze inarrivabile, Emily non lascia davvero un attimo di tregua ai suoi seguaci. Prima con gli scatti in biancheria, realizzati con delle modelle curvy, poi la linea di gioielli ispirata a figure femminili nude. Durante le Fashion Week, prima di Milano, poi di Parigi, è stata spesso protagonista di scatti davvero bollenti a causa dei suoi outfit sempre audaci e visionari. Non è certamente una novità che la modella appaia poco vestita, o con indumenti decisamente molto trasparenti. Ultimamente la donna ci sta dando qualche assaggio di quella che sarà la sua prossima linea di costumi, in uscita a breve, la ‘Inamorata’. Proprio poco fa ha pubblicato uno scatto decisamente bollente. La modella appare in bagno, fotografata di spalle.

La vediamo con i capelli raccolti e intenta a specchiarsi mentre si trucca sapientemente. Ma non è tutto, chi l’ha fotografata, ha pensato bene di mettere in primo piano il lato b della modella, che indossava uno dei suoi nuovi costumi a fantasia leopardata. Inutile dirvi che il web è andato letteralmente in visibilio e la foto ha fatto incetta di like e commenti. Lo scatto intero potete vederlo qui.