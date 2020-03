GF VIP, Sossio Aruta sbotta contro Volpe ed Elia: la loro reazione spiazza

Durante la notte, nella casa del GF VIP, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno avuto un lungo confronto: a Sossio Aruta non è piaciuto il comportamento delle due coinquiline. Ecco cosa è accaduto.

Nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera è sempre calda: nella notte Antonella Elia e Adriana Volpe hanno avuto una piccola discussione in camera da letto in merito al loro rapporto ed alla posizione della Volpe riguardo le ultime liti avvenute nel reality. La Elia pochi giorni fa ha avuto un accesissimo scontro con Valeria Marini: sono dovuti intervenire gli altri concorrenti della casa per dividere le due donne. E nella notte l’ex volto di Non è la Rai ha mostrato il suo dispiacere ad Adriana per il fatto che quest’ultima è sempre dalla parte dei ‘nemici’. Durante il confronto tra le due donne però, Sossio Aruta, che avrebbe voluto dormire, ha sbottato ed è uscito fuori al giardino per sfogarsi e raccontare l’accaduto. Ecco cosa è successo.

GF VIP, Sossio Aruta sbotta con Volpe ed Elia: la loro reazione spiazza

Questa notte nella casa del Grande Fratello VIP gli animi non sono stati del tutto tranquilli tra alcuni concorrenti. Adriana Volpe ed Antonella Elia hanno avuto un lungo confronto al fine di chiarire il loro rapporto: la discussione è avvenuta nella camera da letto, luogo in cui Sossio Aruta invece avrebbe voluto dormire. Il famoso volto di Uomini e Donne ha sbottato, stanco del vociferare delle due sue coinquiline. Il calciatore ha deciso così di abbandonare il letto e raggiungere i suoi colleghi in giardino. “È più di un’ora che stanno parlando, Antonella ce l’ha con Adriana perché sta dalla parte di Valeria, ho chiesto di farmi dormire, hanno una Casa intera per dormire e invece mi hanno riso in faccia” è stato il racconto di Sossio.

Sentendo queste parole, la Marini è subito intervenuta per sapere cosa stesse accadendo. L’ex protagonista del trono Over ha così fatto la spia rivelando che Antonella e Adriana stessero parlando di lei: Valeria però ha mostrato il suo disinteresse in merito. “Cosa vuoi che me ne importi” sono state le parole della showgirl. Il profilo ufficiale Instagram del reality show ha pubblicato il video dei due volti famosi della Rai mentre discutono sul letto.

Il Grande Fratello VIP ha descritto l’episodio come: “Quasi tentativo di conciliazione tra Antonella Elia ed Adriana Volpe si conclude con una scoraggiante fumata nera”. Questa sera, 2 marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata del GF VIP.