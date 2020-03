Bianca Guaccero ha ricevuto una piacevole sorpresa nel camerino di Detto Fatto: la conduttrice televisiva ha ringraziato il diretta il mittente. Ecco di chi si tratta.

Il noto programma Detto Fatto anima i pomeriggi di Rai Due non solo grazie ai suoi ospiti, tutorial e le curiosità che offre ma anche grazie alla splendida conduttrice Bianca Guaccero. Con un solo sorriso il volto noto della Rai riesce ad incantare tutti: la fila di corteggiatori è lunga e qualcuno si è decisamente superato. Durante il momento della rubrica con Jonathan Kashanian, Bianca ha raccontato di aver ricevuto una piacevolissima sorpresa in camerino ed ha ringraziato pubblicamente in diretta il mittente. Ecco di che parliamo.

Bianca Guaccero, sorpresa nel camerino di Detto Fatto: il regalo inaspettato

La favolosa Bianca Guaccero, reginetta di Rai Due con il suo ‘Detto Fatto’, proprio nella diretta di oggi 2 marzo ha fatto sapere di un meraviglioso regalo che ha ricevuto nel suo camerino. La conduttrice con la sua bellezza riesce ad incantare tutti ma soprattutto a farsi seguire anche dall’estero! Ed infatti nel camerino la Guaccero ha ricevuto 100 rose bianche con un’emozionante lettera: il regalo proviene dalla Germania. L’annuncio in diretta è avvenuto per ringraziare il mittente di questo magnifico regalo: del misterioso corteggiatore non si sa nulla, solo che viene proprio da lì!

“Voglio ringraziare una persona gentilissima che dalla Germania mi ha fatto trovare 100 rose bianche in camerino. Ha allegato anche una lettera con bellissime parole” sono state le parole di Bianca. Jonathan, al suo fianco in quel momento, ha invitato la conduttrice a rivelare qualche dettaglio in più sul suo corteggiatore: di lui però non si sa nulla, sulla busta non era presente neanche un indirizzo.