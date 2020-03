Le Donatella in costume infiammano Instagram: la posa è super, curve mozzafiato in primo piano per le due sorelle, lo scatto ‘bollente’ fa impazzire i fan.

Silvia e Giulia Provvedi, che tutti conoscono come ‘Le Donatella’, sono davvero amatissime. Le due gemelle sono ‘nate’ come concorrenti di X Factor e pian piano, pur mantenendo la passione per il canto, sono diventate due personaggi televisivi molto seguiti e apprezzati. La partecipazione al Grande Fratello Vip ha permesso loro di farsi conoscere ancora di più dal pubblico, che ama la loro solarità e la loro bellezza. Le due, infatti, spesso e volentieri infiammano Instagram con foto e video che mettono in evidenza i loro corpi mozzafiato, ma soprattutto condividono con i followers tutto quello che fanno. Il loro legame è indissolubile e le due gemelle condividono tutti, a cominciare dal profilo Instagram, sul quale poco fa è apparso uno scatto imperdibile, in cui le due sono in costume e mandano i fan in delirio con le loro curve mozzafiato in primo piano: scopriamo insieme la foto da urlo!

Le Donatella in costume mandano Instagram in delirio: curve mozzafiato in primo piano, ecco lo scatto ‘bollente’

Le Donatella sanno sempre come far impazzire i loro fan. Poco fa hanno condiviso con i followers uno scatto davvero da urlo, risalente a quando Silvia non era ancora in attesa, in cui sono entrambe in costume da bagno e sono davvero due ‘bombe’. Le due sorelle indossano dei costumi neri e si tengono per mano, ponendosi di profilo rispetto all’obiettivo. Giulia ha un due pezzi super sgambato e la ripresa dal basso mette in evidenza le sue curve da capogiro. Stesso discorso per Silvia, che invece indossa un pezzo intero particolarmente scollato, che lascia intravedere le sue forme esplosive.

Inutile dire che la foto ha ottenuto migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei fan delle gemelle, che si sono complimentati in tutti i modi possibili per la loro incredibile bellezza.