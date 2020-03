Quanti figli ha Fabio Testi? Ecco alcune curiosità sull’attore e concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip

Fabio Testi è uno degli attori italiani più famoso nel mondo del cinema. La sua carriera è iniziata alla fine degli anni sessanta, come controfigura ne Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone e recitando una piccola parte in C’era una volta il West. Il successo, però, arriva con Camorra e I guappi insieme a Claudia Cardinale e Franco Neri. Ben presto riesce ad affermarsi anche all’estero, grazie al film L’importante è amare, grazie al quale vince il Premio César. In televisione, invece, prende il posto di Philippe Leroy ne Il ritorno di Sandokan. Ha partecipato anche a diversi reality show, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello spagnolo, fino alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Testi è stato un attore apprezzato, oltre che per la sua bravura, anche per il suo fascino e il suo charme. Ha avuto numerose storie d’amore ed ha fatto battere il cuore di tantissime attrici famose.

Quanti figli ha Fabio Testi?

Testi è sempre stato un Dongiovanni. Nel corso degli anni settanta si lega sentimentalmente alle attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Queste relazioni gli garantiranno una grande fama all’estero. L’immagine dell’attore inizierà a diffondersi grazie al suo charme e al suo carisma. Nel 1979, invece, sposa la stilista spagnola Lola Navarro. Con lei farà tre figli: Fabio Jr., Thomas e Trini. Dopo la separazione dalla stilista spagnola, ha avuto una relazione durata tre anni con Edwige Fenech: l’attrice gli ha attribuito la paternità di un figlio, smentita poi in seguito più volte senza mai rivelare l’identità del padre. Il 3 gennaio del 2015 si è sposato di nuovo con la gallerista Antonella Liguori. Il matrimonio è stato celebrato a Capri.

Di recente, il primogenito Fabio Jr. ha provocato molta preoccupazione nel padre. Il figlio dell’attore, infatti, lavora a Shangai e pare sia rimasto bloccato nel paese per via del Coronavirus. La notizia ovviamente è stata comunicata anche all’attore all’interno della casa, che pare sia molto preoccupato. Testi avrebbe pensato addirittura di lasciare il gioco, ma nel corso della prossima puntata del reality show di Canale 5 riceverà un video messaggio da parte del figlio. Fabio Jr. sta bene e vuole che il padre continui la sua missione all’interno della casa più spiata d’Italia. Testi, tra l’altro, è anche al televoto settimanale e rischia di poter abbandonare il programma. L’attore nel corso della puntata riceverà una bellissima ed inaspettata sorpresa.