Nel corso della sua intervista a Che Tempo che Fa, Maria De Filippi ha fatto una confessione inedita su un particolare episodio con suo fratello.

È stata la regina indiscussa della puntata di Che Tempo che Fa andata in onda Domenica 1 Marzo, Maria De Filippi. Ospite dell’appuntamento di ieri, la regina di Mediaset si è raccontata senza troppi peli sulla lingua a Fabio Fazio. Che, all’interno dello studio televisivo completamente vuoto, non ha perso occasione di poter fare qualsiasi domanda alla moglie di Maurizio Costanzo. E Maria, dal canto suo, ha accettato ben volentieri di potersi raccontare al conduttore televisivo. Non a caso, è stata, infatti, un vero e proprio fiume in piena, la De Filippi. Svelando, così, diversi aneddoti su alcune delle sue trasmissioni. Ed, infine, anche su suo fratello Giuseppe. Ecco tutti i dettagli.

Che Tempo che Fa, l’inedito retroscena di Maria De Filippi su suo fratello

Nel corso della sua intervista a Che Tempo che Fa, Maria De Filippi ha parlato di ogni cosa. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ha raccontato di alcuni aneddoti riguardanti le sue trasmissioni televisive, ma anche della sua famiglia. Ed, in particolare, di suo fratello Giuseppe. A Fabio Fazio, la regina di Mediaset ha raccontato di essere da sempre molto legata a lui. ‘Per me era un mito’, ha spiega la moglie di Costanzo al padrone di casa. Ma non solo. Perché, molto probabilmente per la prima volta, ha svelato anche di un ‘particolare’ episodio di cui è stata protagonista.

A Fabio Fazio, Maria De Filippi ha raccontato di essere stata sparata in fronte da suo fratello Giuseppe. La conduttrice Mediaset, infatti, ha svelato di aver sempre avuto il desiderio di entrare nella stanza di Giuseppe. E, seppure lui gliel’avesse proibito, lei un giorno l’ha fatto ugualmente. ‘Mi ha sparato con una Diana 16. Ho anche un buco in fronte’, rivela la De Filippi. Raccontando, tra l’altro, di essere stata ‘miracolata’. Perché se il pallino avesse raggiunto l’occhio, sarebbe stata molto grave.

La situazione ‘imbarazzante’ a C’è Posta per Te

Di programmi televisivi, Maria De Filippi ne ha condotti a bizzeffe. Così come lo sono anche gli episodi insoliti o, addirittura, imbarazzanti che le sono capitati. A partire da Tina Cipollari che, nel corso di Uomini e donne, è solita litigare con Gemma Galgani. E, per questo motivo, è costretta a ‘minacciarla’ di chiuderle il microfono per evitare di tagliare mezza puntata del dating show. Fino ad una rovinosa caduta a C’è Posta per Te a causa di una signora.