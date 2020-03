Amici 19, Talisa e J-Ax: spunta un inedito retroscena 

Talisa e J-Ax si conoscono da quando l’allieva era molto piccola: la rivelazione del noto rapper milanese, fatta nel daytime di Amici di oggi ha lasciato tutti di stucco. Ecco cosa ha dichiarato.

Oggi, 2 marzo, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 19. Il noto talent show di Maria De Filippi è cominciato con il Serale ed ha ottenuto un enorme successo. Il live show andato in onda venerdì 28 febbraio ha visto la partecipazione di sei artisti che hanno duettato insieme ai concorrenti di questa diciannovesima edizione: tra questi anche J-Ax il quale, nel pomeridiano di oggi ha fatto una rivelazione sulla ballerina Talisa che nessuno si aspettava. Ecco il retroscena svelato dal famoso rapper milanese.

Amici 19, Talisa e J-Ax si conoscono da anni: l’incredibile retroscena

Amici 19 sta avendo un enorme successo: il noto talent show di Maria De Filippi è tornato in prima serata venerdì 28 febbraio con il primo live show. I cantanti in gara hanno duettato insieme a famosi artisti come Emma Marrone, Elisa e J-Ax. E’ proprio quest’ultimo che oggi, nel daytime, ha attirato l’attenzione rivelando un retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Il noto rapper milanese J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, conosce Talisa da quando è nata.

Oggi 2 marzo nel daytime del talent trasmesso su Real Time sono state mostrate le prove dei giovani allievi con i famosi cantanti prima di esibirsi sul palco di Amici venerdì sera. Si è visto J-Ax, a fine prove insieme a Martina, salutare l’allieva la quale le ha portato i saluti di Talisa. “Ti saluta Talisa, mi ha detto che le cambiavi i pannolini” ha detto la cantante di Rivoli. Il rapper ha confermato di conoscere la ballerina ed ha svelato: “Talisa è la mia vicina di casa. L’ho vista crescere. I pannolini no..ma l’ho vista appena nata proprio. Incredibile“.