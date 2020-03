Amici 19, gli ospiti di venerdì 6 marzo: con chi duetteranno i cantanti nella prossima puntata del talent show.

Venerdì 6 marzo andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 19. Una edizione davvero particolare, la diciannovesima. Si, perché dopo tanti anni, i concorrenti si sfidano singolarmente. Niente squadre, uno contro tutti, nella corsa alla vittoria finale. E anche nella prossima puntata, ci saranno tanti ospiti in studio. Ospiti che daranno vita a duetti inediti con i cantanti del talent. Siete curiosi chi sono i Big della musica che parteciperanno al prossimo appuntamento del serale di Amici? Ve lo sveliamo subito.

Amici 19, gli ospiti di venerdì 6 marzo: ecco i duetti della prossima puntata

Manca poco a una nuova puntata del serale di Amici 19. Una serale davvero particolare per il talent show di Canale 5: saranno solo sei puntate, in cui i concorrenti si sfideranno a suon di coreografie e performance canore. E, come sempre, ogni puntata prevede l’esibizione dei cantanti in coppia con alcuni ospiti speciali. Ai ragazzi è stato comunicato proprio qualche ora fa: ecco con chi dovranno duettare i quattro cantanti rimasti in gara ad Amici. Gaia Gozzi si esibirà con Mahmood, Jacopo Ottonello duetterà con Fabrizio Moro, Nyv duetterò con Al Bano, mentre con Giulia Molino canterà proprio la giudice del serale, Loredana Bertè. Insomma, duetti tutti da ascoltare quelli previsti per la nuova puntata di Amici. I ragazzi non vedono l’ora di salire sul palco e dimostrare il loro talento.

Tutto pronto, quindi, per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Chi riuscirà a passare alla fase successiva e chi, invece, dovrà lasciare il talent per sempre? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità! E voi, seguirete la puntata?