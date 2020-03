Spuntano i primi concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle 2020: lo show danzante condotto da Milly Carlucci ritorna a fine marzo. Ecco i primi concorrenti, li rivela Tv Blog.

Sta per tornare con una nuova edizione lo show danzante condotto da Milly Carlucci: Ballando con le stelle 2020 arriverà in prima serata su Rai Uno a partire dal 28 marzo. Insieme alla splendida conduttrice bionda ci sarà la classica giuria del talent: i protagonisti del famoso tavolo sono riconfermati. Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni saranno coloro che giudicheranno le esibizioni. Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione? Tre nomi sono già ufficiali: ecco chi sono!

Ballando con le stelle 2020, ora è ufficiale: ecco i primi quattro concorrenti

Ballando con le stelle sta per tornare in tv con una nuova edizione: a partire dal 28 marzo arriverà in prima serata su Rai Uno lo show danzante condotto da Milly Carlucci. Chi saranno i nuovi protagonisti di questa nuova edizione? Sono comparsi alcuni nomi in via ufficiale, come riportato da Tv Blog: la prima concorrente sarà Barbara Bouchet, l’attrice tedesca naturalizzata italiana. Ad accompagnarla Daniele Scardina, il pugile e fidanzato di Diletta Leotta: è ricordato da tutti come King Toretto ed ultimamente è al centro del gossip italiano per la sua storia con la conduttrice sportiva. Altro aspirante ballerino sarà Antonio Maria Catalani, conosciuto da tutti come l’artista Holaf. Tra i concorrenti c’è anche Gilles Rocca, attore ed aiuto fonico nel Festival di Sanremo 2020.

Altri concorrenti saranno poi presentati con delle clip mandate in onda nelle puntate di Vieni da me, Uno Mattina, La prova del cuoco ed altri programmi in onda su Rai Uno. Restiamo in attesa di scoprire gli altri personaggi famosi che prenderanno parte allo show.