Grande Fratello Vip, quanti anni ha davvero Clizia Incorvaia? Il mistero sull’età dell’ex concorrente del reality si infittisce.

Lei è stata una delle protagoniste assolute dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Parliamo di Clizia Incorvaia, che ha dovuto lasciare il programma in seguito a una squalifica. Una parentesi da dimenticare per l’ex gieffina, che nella Casa,però, ha vissuto tantissimi momenti meravigliosi, sopratutto grazie a Paolo Ciavarro. Tra i due, infatti, è nata quella che sembra essere a tutti gli effetti una grande storia d’amore. Ma, per qualcuno, Clizia ha mentito a Paolo. Su cosa? Semplicissimo: sulla sua età. Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, Clizia ha affrontato le 5 sfere e, durante la diretta, è spuntato fuori l’argomento ‘età’. Per Daniele Interrante, Clizia ha dichiarato, mentendo, di avere 36 anni, quando in realtà ne avrebbe di più. Qual è la verità? Scopriamo di più.

Quanti anni ha davvero Clizia Incorvaia? Il mistero dell’età della concorrente del GF Vip

Quanti anni ha davvero Clizia Incorvaia? In tanti se lo chiedono, dopo che, sul web, è nato un vero e proprio ‘caso’. Si, perché nonostante la modella dichiari di essere nata nel 1984 e di avere quindi quasi 36 anni, secondo alcuni Clizia è prossima ai 40. L’argomento è stato affrontato nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, dove però Clizia ha preferito rimanere vaga sulla risposta. Cosa ne pensa Paolo Ciavarro di questo ‘mistero’? Ebbene, Alfonso Signorini ha deciso di informare il concorrente sul nuovo ‘caso’ che ha coinvolto la sua bella Clizia fuori dalla Casa. La clip mostrata a Paolo contiene le immagini di Live e parla proprio della presunta ‘bugia’ che la Incorvaia avrebbe detto a tutti e , quindi, anche a Paolo. Come ha reagito quest’ultimo? Come solo un uomo innamorato poteva fare: “Io avevo capito 35, ma non mi interessa proprio nulla dell’età sinceramente!”. Insomma, Paolo non sembra affatto scosso dalla clip mostratagli dal GF, dimostrando di essere totalmente preso da Clizia, qualsiasi sia la sua età. “Io so 35, ma 40 sarebbe miracoloso”, aggiunge il gieffino, sottolineando il fatto che Clizia sembri una ragazzina.

Quanti anni ha, quindi Clizia? Il sito ufficiale del GF riporta la seguente data di nascita: 1984, confermando quindi i 36 anni della influencer. Ma molti sostengono la tesi dei ‘quasi 40’, che sarebbe confermata dalla sua carta d’identità. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere prossimi indizi! Una cosa è certa: Clizia è davvero bellissima, qualsiasi sia la sua età!