Quali attori non ci saranno più ne L’Amica Geniale 3? La lista di tutti coloro che abbandoneranno una serie televisiva molto amata per un semplice motivo

E’ giunta al termine la seconda stagione de L’Amica geniale con tanti colpi di scena e con un pubblico sempre più vasto a seguirla. Già, la serie ha appassionato davvero una fetta enorme di telespettatori che non si sono persi neanche una puntata. Lo confermano i numeri degli ascolti tv che parlano di cifre pazzesche. Il dispiacere per la fine della stagione è tanto, a questo punto, ma è già tempo di pensare a cosa succederà nella prossima. Quale sarà il titolo e quali saranno gli attori che interpreteranno i personaggi?

L’Amica Geniale 3: quali attori non ci saranno più?

Purtroppo, gli anni passano anche nelle fiction, inevitabilmente. Per questo, l’età delle protagoniste, Lila e Lenù non sarà più idonea alle scene da registrare. Per questo motivo, ci sarà un recasting che escluderà, in primis, proprio Gaia e Margherita. Ma tanti sono gli attori da cambiare. Ecco tutti i nomi: Gennaro De Stefano (Rino Cerullo), Pinuccia Carracci (Federica Sollazzo), Fabrizio Cottone (Alfonso Carracci), Francesca Pezzella (Carmela Peluso), Christian Giroso (Antonio Cappuccio), Giovanni Buselli (Enzo Scanno), Miriam D’Angelo (Marisa Sarratore), Elvis Esposito (Marcello Solara), Alessio Gallo (Michele Solara).

Cosa succederà nella terza stagione?

La terza stagione de ‘L’Amica Geniale‘ prenderà il titolo di ‘Storia di chi fugge e di chi resta‘, come il terzo libro della misteriosa scrittrice. Purtroppo, il pubblico dovrà dire addio alle amatissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che sono state protagoniste nelle prime due serie. L’ultima puntata ci ha mostrato una Lila in evidente difficoltà, caduta rovinosamente da un piedistallo non così solido come veniva creduto inizialmente, a lavorare in una fabbrica di salumi per sostenere la propria famiglia. La nuova famiglia. Sì, perché intanto ha lasciato Stefano Carracci ed è andata a convivere con Enzo. Enzo, che le piace ma con cui non vive una vera storia d’amore. Ecco, la nuova serie riprenderà proprio da lì, da dov’è finita la seconda. Intanto, Lenù ha trovato l’amore vero. Quello che le ha chiesto di sposarlo e le ha anche regalato un meraviglioso anello.

Elena sarà alle prese, successivamente, con la vita coniugale che le è del tutto nuova. Mentre Lila, avrà una nuova occasione di riscatto con il ‘boom’ dei computer di quegli anni. Enzo, l’uomo con cui vive adesso, come anticipato nel finale della seconda serie, di notte ha studiato matematica.