Wanda Nara, quanto costano gli stivali indossati al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri 2 marzo 2020: ecco la cifra esatto.

Ieri sera, 2 marzo 2020, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato della tv regala colpi di scena a non finire e, anche durante la diretta di ieri, è accaduto di tutto. Ad affrontare tutti i temi più ‘caldi’ della settimana ci ha pensato come sempre lui, Alfonso Signorini. Ma non senza l’aiuto dei suoi due amati compagni di avventura, gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Quest’ultima, ieri, era bellissima come sempre: i look scelti dall’argentina per le puntate del GF Vip non passano mai inosservati. Ma, nell’outfit di ieri sera, è stato un accessorio in particolare ad attirare l’attenzione di tutti. Si tratta degli stivali, super eccentrici, che la Nara ha indossato per l’occasione. In tanti, sul web, hanno commentato le particolari calzature. Ma siete curiosi di sapere quanto costano i famosi stivali? Ve lo sveliamo subito!

Wanda Nara, gli stivali indossati al Grande Fratello Vip colpiscono tutti: ecco quanto costano

“Ma ce l’hai il porto d’armi per portarli?”. È così che Alfonso Signorini ha commentato, ironicamente, gli stivali indossati da Wanda Nara per la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Un look che, come spesso accade quando si tratta della splendida argentina, non è passato inosservato. Ma stavolta non è ‘merito’ dell’abito, completamente nero e molto semplice. Niente scollature, né spacchi vertiginosi: ad attirare l’attenzione di tutti ci hanno pensato proprio le notevoli calzature indossate da Wanda per la diretta. In tantissimi, sul web, hanno dedicato un commento o un tweet proprio agli stivali indossati dalla bellissima opinionista. Stivali che, come ha specificato proprio Wanda nell’ultimo post di Instagram, sono di Philipp Plein, che l’opinionista ringrazia per il look della serata. Date un’occhiata:

Ma la domanda che in molti si saranno posti è la seguente: quanto costano gli stivali indossati da Wanda? Ebbene, come si può leggere sul sito ufficiale del noto brand, il valore di questo modello di stivali è di 9.950 euro. Insomma, poco meno di 10 mila euro. Una cifra da capogiro, come l’intero look della Nara, che come sempre sa farsi notare! Non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere, frizzante e senza peli sulla lingua. E a voi, è piaciuto l’outift scelto dall’argentina per la puntata di ieri?